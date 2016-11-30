Севастополь, 30 ноября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Севастополь принял постановление о закупке двух пассажирских паромов у прежних владельцев, израсходовав 59 млн из Резервного фонда правительства. Соответствующее распоряжение о заключении контракта с единственным поставщиком было принято на заседании правительства 30 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

bsharon117 Паром и лодка

Как сообщало ИА REGNUM, два пассажирских парома «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Истомин», соединявших центр города и Северную сторону через Севастопольскую бухту, остановились 20 сентября из-за убыточности работы. Суда работали на транзите автомобилей и пассажиров.

«Услуга востребована, паром создает альтернативное перемещение людей по автомобильным дорогам протяженностью 37 км. Запуск паромной линии планируется к началу туристического сезона. Объем средств — 59 млн 217 тыс. рублей», — сказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Он добавил, что выделение средств из Резервного фонда соответствует положению о фонде, поскольку повышает доступность к объектам социальной инфраструктуры и обеспечивает перевозку автомобилей МЧС и скорой помощи.

Титов также сообщил, что мониторинг российских заводов-производителей показал, что сроки изготовления новых паромов минимум один год и стоимость одного составляет от 240 млн рублей, что не устраивает правительство.

Паромы будут закуплены у единственного поставщика — предприятия «Севастопольские транспортные системы» — прежнего владельца паромов.

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Паромы могут перевозить 25 легковых машин или четыре — шесть больших грузовиков и 130 пассажиров. Они встали на линию в 2012 году, заменив старые советские паромы. Оба подержанных норвежских парома были приобретены инвестором — банком «Морской».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания-владелец «Севастопольские транспортные системы» фактически шантажировало власти города остановкой перевозок в случае, если правительство не выкупит паромы за 60 млн рублей. Врио губернатора Дмитрий Овсянников назвал действия частника «жесткими по отношению к Севастополю».