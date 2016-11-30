Москва, 30 ноября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. В СМИ всё чаще появиляется информация, что одним из претендентов на пост министра экономического развития стал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Идея назначения министром экономического развития не одного из федеральных чиновников, а губернатора, довольно необычна и в то же время весьма интересна, потому что губернатор гораздо ближе к реальной экономике, и губернатора Тюменской области это касается в первую очередь. Об этом корреспонденту 30 ноября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

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«Разговоры о Якушеве ведутся с дня ареста Улюкаева. Конечно, мы не можем утверждать, что президент уже решил — называются и другие имена, с не меньшей частотой. Но уже в день ареста Улюкаева вопрос о том, он ли будет, уже стоял», — заявил Журавлев.

В этом возможном назначении есть своя большая логика, считает политолог. «Идея назначения министром не одного из федеральных чиновников, а губернатора, по-своему довольно интересна, потому что губернатор — любой губернатор — гораздо ближе к реальной экономике, и в Тюменской области тем более», — сказал он.

«Именно в Тюменской области базируется не только Роснефть, но и Лукойл, наши частные гиганты. Офисы у них у всех в Москве, но сами скважины — именно там. И если развивать нефтяную отрасль дальше, то развивать придётся именно там, «Силу Сибири» потянут именно оттуда. Поэтому в некотором смысле значительная часть реальной экономики прошла через губернатора Тюменской области, даже вне зависимости от того, гений он экономического развития или среднестатистический чиновник», — пояснил Журавлев.

Тюменская область — очень богатый регион, напомнил эксперт. Там очень высокие доходы бюджета, причём не только областного, но и на местном уровне. «Показатели области очень позитивные. Сложно отделить море от рек и сказать, насколько это результат деятельности именно этого губернатора, а насколько — результат божьего дара в виде основной нефтяной провинции Российской Федерации. В таких регионах это всегда большой вопрос», — отметил директор Института региональных проблем.

«Я не считал бюджет Тюменской области и не имею большого числа количественных оценок, но лично мне кажется, что божьей воли здесь больше, чем личного успеха. Чтобы держать Тюменскую область на уровне нормального экономического состояния великих талантов не надо», — считает он.

Тем не менее премьер-министр будет оценивать кандидатуру на пост министра именно по объективным критериям, и в этом отношении губернатору Тюменской области, безусловно, есть что предъявить, подчеркнул политолог.

Наконец, за кандидатурой Якушева действительно стоит нынешний мэр Москвы Сергей Собянин, напомнил Журавлев. «Собянин вышел из Тюменской области. Но дело не только в этом — собственно министра экономического развития в первую очередь рассматривает глава правительства. Да, мэр Москвы был главой администрации президента Медведева — и, наверное, у них хорошие отношения. Собянин может обратить внимание премьера именно на этого губернатора», — отметил эксперт.

«Таким образом, логика в этом решении есть. Это не значит, что оно будет принято, ибо лоббируются люди и из окружения находящегося под домашним арестом бывшего министра — здесь будет непросто, ибо очень много интересов завязано на эту должность. Но так или иначе о губернаторе заговорили сразу, эта идея бродила по коридорам власти. Мысль о том, что нужно поставить человека, связанного с нефтяной отраслью, причём дающего положительные результаты по региону, вытащить в министры экономического развития — она есть. Насколько она верна, другой вопрос — везде Тюмени не получится. Но своя логика в этом есть», — сказал в заключение Журавлев.

Напомним, 15 ноября Алексей Улюкаев был уволен с поста министра экономического развития президентом России Владимиром Путиным с утратой доверия. Глава ведомства был арестован по обвинению в получении взятки в $2 млн от компании «Роснефть» за положительное заключение по приобретению компании «Башнефть». Сейчас он помещен под домашний арест.

Сразу после этих событий в СМИ начали появляться сообщения о том, что одним из претендентов на пост министра экономического развития является губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Отметим, что губернатор традиционно занимает верхние строчки в рейтинге близкого к администрации президента Фонда развития гражданского общества. В последнее время он выступал на некоторых мероприятиях федерального масштаба — так, на Госсовете о мерах по повышению инвестиционной привлекательности регионов именно Якушеву президент России Владимир Путин дал слово первым.