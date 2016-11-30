Москва, 30 ноября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Замглавы СК РФ Илья Лазутов на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии в Москве заявил, что бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков склонял спортсменов к употреблению запрещенных препаратов, пишет «Спорт-Экспресс».

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По словам Лазутова, о б этом свидетельствуют показания спортсменов, их фамилии представитель СКР не назвал в интересах следствия.

Родченков склонял спортсменов к употреблению препаратов, свойства которых ему не были известны, причем делал он это"используя служебное положение» и извлекая «материальную выгоду».

В СКР не исключают, что Родченков вполне мог «разработать и возглавить преступную группу».Кроме того, Лазутов высказал недоумение, как можно вообще верить показаниям Родченкова — человека, которого подозревают в совершении преступлений.

Напомним, уголовное дело в отношении Родченкова расследуется ГСУ Следственного комитета России. По делу также проходят люди, которые в период с 2009 по 2013 год участвовали в руководстве Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа официальный представитель СКР Владимир Маркин заявил, что Родченков мог получить команду из WADA на уничтожение допинг-проб российских спортсменов. В пользу такого предположения говорит тот факт, что, несмотря на многочисленные обвинения в адрес России о массовом применении допинга, полноценные доказательства до сих пор не представлены.

Маркин ещё в июле 2016 года заявлял, что следствие предполагает: Родченков незаконно продавал запрещённые медикаменты, а затем умышленно уничтожал допинг-пробы российских спортсменов. Таким образом, Родченков подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Заявления Родченкова о том, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи, были участниками государственной «допинговой программы» России, были опубликованы газетой New York Times. Сразу после этой публикации Всемирное антидопинговое агентство устроило расследование, по результатам которого рекомендовало МОК не допускать российских атлетов на Олимпиаду-2016.