Чебоксары, 30 ноября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Верховный суд России поддержал прокуратуру Чувашии, которая вступилась за оставшихся без льгот работающих ветеранов труда. Суд частично удовлетворил иск надзорного ведомства, определив вернуть «ветеранские» льготы. «Суд постановил, что нельзя разделять ветеранов по критерию, работает он или нет. Право на льготы он имеет в любом случае», — сообщил ИА REGNUM начальник отдела прокуратуры Алексей Зольников.

ИА REGNUM 9 мая 2016 года, Чебоксары. Ветеранов труда чувашская власть оставила без льгот

Верховный суд России признал недействующей норму регионального закона в Чувашии, отменяющей с января 2016 года льготы ветеранам труда на компенсацию расходов за радиовещание, телевидение и телефонную связь. «Ранее эти расходы компенсировались вне зависимости от того, работает ветеран труда или нет. С этого года данная норма перестала действовать в отношении работающих ветеранов и распространялась только на неработающих. Верховные суды Чувашии и России признали данную норму недействующей», — сказал Алексей Зольников.

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«Таким образом, по существу наш иск суды поддержали. Принципиальный вопрос был решён: суды постановили, что нельзя назначать льготы в зависимости от того, работает ветеран или нет. Право на установленные льготы он имеет в любом случае», — сообщил начальник отдела региональной прокуратуры.

Что касается иска в части возврата единых денежных выплат, то Верховный суд России отказал в данном требовании. «Суд, вероятно, посчитал, что это дополнительная льгота, которую субъект вправе устанавливать при наличии соответствующих финансовых возможностей», — пояснил Алексей Зольников, отметив, что полное определение Верховного суда РФ в ведомство пока не поступило.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в декабре 2015 года Чувашия приняла изменения в законодательстве, введя принципы адресности и нуждаемости, в результате чего произошла оптимизация бюджетных расходов, но часть социально незащищенной категории населения осталась без господдержки. Изменения, в частности, коснулись условий выплаты детских пособий, маткапитала, льготных проездных для учащихся, платы за детсад и социальной поддержки ветеранов труда. Что касается работающих пенсионеров, имеющих звание ветеранов труда, то в случае продолжения трудовой деятельности, с января 2016 года они перестали получать ежемесячные выплаты (1082 рубля в месяц) и лишились компенсаций на оплату радиовещания, телевидения и телефонной связи. Напомним, в регионе продолжают трудовую деятельность порядка 30 тыс. ветеранов труда Чувашии.

С этим решением не согласилась прокуратура Чувашии, направив протест от имени руководителя ведомства Сергея Легостаева. В документе отмечается, что «предоставление мер социальной защиты ветеранам труда в зависимости от прекращения ими трудовой деятельности незаконно». Поясняется, что «введение различий, не имеющих объективного и разумного оправдания, для лиц, принадлежащих к одной и той же категории», нарушает «конституционный принцип равенства.

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При этом власти Чувашии, ссылаясь на дефицит средств и урезая социальные программы, в то же время увеличивают себе зарплату. Напомним, ранее на это обратил внимание экс-полпред Чувашии при президенте РФ Леонид Волков. «Чувашская Республика — дотационный регион, значительная часть доходной части республиканского бюджета формируется за счет поступлений из федерального бюджета. В связи с сокращением производственного и инвестиционного потенциала региона, зависимость Чувашской Республики от федеральных межбюджетных трансфертов увеличивается. Несмотря на это, в октябре 2016 года главой Чувашской Республики М.В. Игнатьевым принято решение об увеличении коэффициента денежного вознаграждения, используемого для расчета заработных плат руководителей органов Чувашской Республики, в том числе и главы Чувашской Республики — с 2,25 до 2,46 (для сведения этот коэффициент денежного вознаграждения оставался неизменным с 2009 года). Это означает рост заработной платы должностных лиц Чувашской Республики почти на 10%, что значительно опережает как ожидаемый уровень инфляции на 2016 год и целевой на 2017 год, так и планируемый правительством РФ на 2017 год уровень индексации пенсий. При этом, по итогам прошлого года, реально располагаемые денежные доходы населения Чувашской Республики уменьшились на 12%», — подчёркивает бывший член правительства Чувашии.

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