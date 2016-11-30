Краснодар, 30 ноября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Жители Краснодарского края продолжают ощущать негативные последствия снегопада, обрушившегося на регион накануне вечером. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 20 ноября, без электроснабжения частично остались четыре населенных пункта Северского района.

Линии электропередачи

Сообщение об аварийном отключении поступило на пульт дежурного в 07:45. Пока без света вынуждены сидеть жители станиц Азовская, Северская, Новодмитриевская и Смоленская. На месте уже работает аварийно-восстановительная бригада.

Как уточнили в «Кубаньэнерго», потребители, пострадавшие от непогоды, запитываются по резервным схемам, длительного перерыва в эгергоснабжении энергетики стараются не допускать. В восстановительных работах задействованы порядка 60 человек персонала с составе 16 бригад, а также свыше 20 единиц техники, в том числе специальной.

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Оперативный штаб «Кубаньэнерго» держит ситуацию на контроле. Налажено взаимодействие с метеорологическими службами, региональными подразделениями МЧС, смежными электросетевыми компаниями, администрацией края и муниципальными образованиями.

В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики работают в усиленном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад в Краснодарском крае начался еще накануне вечером. Сегодня в кубанской столице были задержаны пять рейсов на вылет и прилет из международного аэропорта Пашковский. Ночью дороги песко-соляной смесью обрабатывали спецмашины, однако многокилометровых пробок избежать не удалось. В связи со снегопадом в краевом центре минувшей ночью были зафиксированы локальные отключения электрической энергии. На данный момент электроснабжение города стабилизировали, за исключением локальных участков хутора Ленина и Пашковского жилого района.