Хабаровск, 30 ноября, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Обманутые дольщики Хабаровска, с 2005 года ожидающие ввода в эксплуатацию жилого комплекса «Казачья гора», вышли на пикет к зданию фирмы — застройщика, ООО «СамСтрой». В руках люди держали плакаты с надписями «Мама, папа, я — бездомная семья» и «Губернатор, ты где? Люди в беде!», передает корреспондент ИА REGNUM

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство многоквартирного дома

Читайте также: Обманутые дольщики Хабаровска выходят на пикет

Многие из пришедших на пикет говорили, что для строительства нового жилья им пришлось взять ипотеку. В результате приходится платить и в банк, и за съемное жилье. Ежемесячный платеж по некоторым кредитам составляет от 20 до 36 тысяч рублей в месяц. Аренда скромной «однушки» в Хабаровске обходится не дешевле 20 тысяч в месяц.

«Я плачу 30 тысяч рублей в месяц. Плачу за воздух. Ипотека была на 10 лет, осталось платить полтора года. А как быть тем, кому негде жить и нужно снимать жилье:», — пожаловалась хабаровчанка Галина Завгородняя корреспонденту ИА Амурмедиа.

«Парламентских выражений у нас уже не осталось. Просто обидно за губернатора, который два года подряд, перед Новым годом, обещал нам, что стройка будет завершена», — рассказала обманутая дольщица Ольга Трофимова, ожидающая жилье с 2008 года.

Люди жаловались, что хотели встречи с губернатором, но к главе региона их не пустили. Пришедший на встречу чиновник краевого правительства отделался общими фразами.

Для того, чтобы вытянуть многолетний долгострой, правительство края выступило гарантом по кредиту в 100 миллионов рублей для «СамСтроя». Дольщики полагают, что застройщик в лице «СамСтроя» обязательств своих не выполнил.

Владелец «СамСтроя» Владимир Фридман в случившемся винит региональный Минстрой, который не доплатил компании, в результате счета «СамСтроя» оказались арестованными:

«Сначала к нам приходят дольщики, которые сами работают в краевом Минстрое, требуют квартиры подешевле, да еще с социальным ремонтом. А потом и остальные эту линию жмут! Все, что мне нужно, это чтобы Минстрой с губернатором не мешали мне работать. Почему с губернатором? Потому, что я сам не могу попасть к нему на прием! Чиновник, назначенный ответственным за это строительство, тоже ничего не делает. Хоть бы один, кто нас собрал, спросил, как у нас дела. Ничего, вот скоро из Москвы, из Минстроя РФ, поступят документы, тогда мы пойдем в суд. С иском к краевому Минстрою. А там, глядишь, кого-то снимут с должности!», — пообещал Владимир Фридман.

«Дольщикам «Казачьей горы» обязаны помочь власти Хабаровского края. Давно пора привлекать к работе с застройщиком и Минстрой, и прокуратуру. Ситуация с этой стройкой просто безобразная. Людей жалко очень. При этом у самого дольщика прав немного — претензия, расторжение договора, суд, ожидание окончания строительства. Но и тут нужна осторожность. Нам известны случаи, когда застройщики после судебных исков попросту бросали стройку», — сказал председатель ХРО «Объединение потребителей России» Константин Ошкин

Депутат ГД РФ от «Единой России» Борис Гладких выразил мнение, что «подобные пикеты и акции только обостряют ситуацию»: «Паника, которую создают дольщики, иски, пикеты и акции могут совсем застопорить и без того проблемное строительство».

Читайте также: Пикет обманутых дольщиков прошел в Хабаровске

Как сообщало ИА REGNUM, дольщики ЖК «Казачья гора» уже 10 лет не могут получить обещанное жилье. Всего дольщиков около 100 человек. Квартиры они ждут уже 10 лет. Многие их них — участники краевых социальных жилищных программ.