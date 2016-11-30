Москва, 30 ноября, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий ограничение размера премий топ-менеджерам госкомпаний, намерены внести в Госдуму депутаты от ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Ограничить размер премий для госкомпаний — три средних окладов», — предложил он.

По мнению депутата, максимальный размер премий должен быть зафиксирован в размере 200 тыс. рублей.

Генпрокуратура потребовала возбуждения уголовного дела в связи с незаконной выплатой гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову вознаграждения в размере 95,4 млн рублей по итогам 2014 года.