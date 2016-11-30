Жириновский определил премии топ-менеджерам госкомпаний
Москва, 30 ноября, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий ограничение размера премий топ-менеджерам госкомпаний, намерены внести в Госдуму депутаты от ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Вольфович Жириновский
«Ограничить размер премий для госкомпаний — три средних окладов», — предложил он.
По мнению депутата, максимальный размер премий должен быть зафиксирован в размере 200 тыс. рублей.
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