Мэдисон, США, 30 ноября, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Бывшая первая леди США Хиллари Клинтон поддержала 29 ноября ручной пересчет голосов в штате Висконсин, сообщает The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

С такой инициативой выступила Джилл Стайн, кандидат от партии зеленых США, обратившаяся в суд с требованием обязать официальные лица штата Висконсин использовать машинный пересчет более трех миллионов голосов. По словам одного из юристов Клинтон, поддержавшей инициативу Стайн, ручной пересчет более надежен, чем оптические сканнеры, применяемые в 90% округов штата.

Власти штата Висконсин заявили в суде, что ручной пересчет голосов займет слишком много времени, поэтому его невозможно будет закончить до 12 декабря. Требование Стайн, слушание по которому проходило в суде столицы штата городе Мадисон, было отклонено. Судья Ири Бейли-Рин постановила, что штаты могут самостоятельно выбирать метод пересчета голосов.

Напомним, кандидат от партии зеленых США Джилл Стайн пытается добиться полного пересчета голосов в штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, в которых Трамп добился незначительного преимущества над Клинтон.

Ранее некоторые эксперты выразили опасения, что причиной победы республиканца стали махинации на выборах, в том числе осуществленные иностранным государством.