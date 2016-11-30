Анкара, 30 ноября, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, объясняющее причины начала Анкарой военной операции в Сирии: цель — добиться отстранения от власти в Дамаске президента Сирии Башара Асада, сообщает Hurriyet Daily News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Красная кнопка

Турецкий президент озвучил число погибших в Сирии людей — порядка миллиона человек. И убийство людей, в том числе детей и женщин, продолжается.

«Где Организация Объединенных Наций? Что она делает? Или она в Ираке? Нет, нет», — сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что от его страны требовали сохранять терпение, но ему приходит конец: в Сирию пришлось войти вместе со Свободной сирийской армией (ССА). По мнению лидера Турции, сирийская земля должна принадлежать сирийцам.

«Мы вошли туда, чтобы завершить правление тирана Асада, который устроил в стране государственный террор. Это единственная причина», — пояснил он.

Напомним, Анкара проводит в Сирии операцию «Щит Евфрата» с 24 августа. Вооружённые силы Турции воюют на стороне ССА — против террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также Эрдоган ранее заявлял, что «Щит Евфрата» нацелен на противодействие сирийским курдам, которых Анкара считает террористами. Также Анкара ведёт операцию в Ираке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя заявление Эрдогана, сказал о риске усложнения процесса урегулирования конфликта в Сирии. «Вряд ли это заявление Эрдогана будет способствовать сирийскому урегулированию. Это заявление даже усложняет ситуацию для сирийского урегулирования», — сказал он.