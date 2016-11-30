Якутск, 30 ноября, 2016, 05:54 — ИА Регнум. Число желающих стать владельцами гектаров в Якутии продолжает быстро увеличиваться: заявки на землю подали уже 7168 человек. Но реальных получателей участков в республике по-прежнему практически нет: по одним данным договора заключены с 31 гражданином, по другим — с 51, и эти цифры не растут. Возникшие при раздаче гектаров республики проблемы обсудили на парламентских слушаниях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным министра имущественных и земельных отношений республики Виктора Афанасьева, из числа поступивших заявок пока одобрено только 724 (10%). Отозвано 1 154 заявления, по 2 233 принято отрицательное решение. Основные причины отказов — расположение на испрашиваемых участках объектов местного значения и защитных лесов, а также наличие прав третьих лиц.

Не успевают обрабатывать заявления по двум причинам: из-за низкой скорости интернета и нехватки сотрудников в органах, которые уполномочены заниматься раздачей гектаров, отметил Виктор Афанасьев. О слишком большой нагрузке на сотрудников сообщил и заместитель руководителя Департамента по лесным отношениям Джулустан Хон (ведомство отвечает за раздачу земель лесного фонда). Он рассказал, что специалистам приходится работать без выходных, и предложил увеличить штатную численность департамента.

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Ещё один затрудняющий раздачу земель нюанс — некорректное отображение сведений на публичной кадастровой карте Росреестра. Границы земельных участков смещаются: 409 кадастровых кварталов в 106 населённых пунктах отображаются некорректно, смещение составляет от 100 метров до 70 километров, имеются существенные сдвиги по оси координат. Также выявлены проблемы, связанные с отсутствием государственной регистрации прав на ранее учтенные земельные участки, на линейные объекты инфраструктуры.

На публичных слушаниях признали наличие технических проблем, возникших в республике при раздаче земель, как они буду решаться — пока неизвестно. Что касается проблемы с возникновением прав третьих лиц, то случаев, когда заявка подана на уже принадлежащий кому-то участок, должно стать меньше: информация по внесению 31,4 тысяч уведомлений о наличии незарегистрированных прав на участки собрана и внесена в Федеральную информационную систему.

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В части устранения правовых недостатков предложения республики в виде законодательной инициативы внесены в Государственную думу Федерального Собрания РФ и находятся на стадии рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии раздача земель затруднена ещё и тем, что в 234 населённых пунктов (около трети) отсутствует интернет. Подача бумажных заявлений возможна, но проходит медленнее и осложнена сопутствующими процедурами, требующими в том числе денежных затрат. Это одна из причин, по которой депутаты республики продолжают настаивать на переносе сроков распространения закона о раздаче гектаров на всех жителей России.

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