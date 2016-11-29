Кишинёв, 30 ноября, 2016, 02:19 — ИА Регнум. Молдавия и Россия подписали План действий по развитию торгово-экономических отношений между двумя странами в 2016 — 2017 гг. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минэкономики Молдавии, документ был подписан по итогам состоявшегося в Москве после четырехлетнего перерыва заседания молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Свои подписи под документом поставили вице-премьеры России и Молдавии Дмитрий Рогозин и Октавиан Калмык.

Zserghei Молдавское вино

План действий включает в себя приоритетные действия двустороннего сотрудничества в таких областях, как торговля, энергетика, транспорт, сельское хозяйство и промышленность, миграция, в гуманитарной сфере, а также в области регионального сотрудничества и др.

В области торговли молдавская сторона призвала к отмене таможенных пошлин, введенных Российской Федерацией на 19 категорий товаров, и нетарифных мер, применяемых на экспорт пищевых продуктов, включая алкогольные напитки. Окончательное решение по данному вопросу, как ожидается, будет принято на встрече глав двух государств Владимира Путина и Игоря Додона. Встреча предположительно может состояться в конце декабря.

Относительно сотрудничества в энергетическом секторе была достигнута договоренность, что стороны создадут все необходимые условия и будут содействовать подписанию среднесрочных договоров между «Молдова-газ» и «Газпромом» о поставках природного газа и его транзите по территории Молдавии до конца этого года.

В контексте сотрудничества в агропищевой области была затронута проблема отмены ограничений на экспорт винодельческой продукции, продуктов растительного и животного происхождения из Молдавии в Российскую Федерацию, а также касаемо открытия Выставочного центра «Молдова» на территории ВДНХ до 1 апреля 2018 года.

Молдавский вице-премьер Октавиан Калмык подчеркнул, что Молдавия заинтересована в развитии двусторонних отношений с Российской Федерацией по всем направлениям. Он обратил внимание, что «в молдавскую делегацию были включены представители различных регионов страны, включая АТО Гагаузия и восточные районы» (имеется в виду Приднестровская Молдавская Республика, представители которой утверждают, что приняли участие в работе комиссии в качестве «независимых наблюдателей, а не в составе молдавской делегации — прим. ИА REGNUM ).

Дмитрий Рогозин заявил, что межправкомиссия — очень хорошая платформа как для развития двусторонних отношений, так и для решения проблем, появившихся между двумя странами за последние четыре года. «Сегодняшняя встреча показала, что мы можем достичь консенсуса, когда речь идет о решении появившихся в различных областях проблем, исходя из наших национальных интересов», — подчеркнул он.

Следующее заседание молдавско-российской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в 2017 году в Кишиневе.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2013 года Роспотребнадзор полностью прекратил импорт в Россию молдавской алкогольной продукции из-за ее несоответствия требованиям безопасности. В марте 2014 года Роспотребнадзор вывел из-под действия эмбарго отдельные винодельческие предприятия Гагаузии, где на референдуме 2 февраля 2014 года более 97% проголосовавших высказались за интеграцию в Таможенный союз. Власти Молдавии, которая остается под действием «винного эмбарго», тогда назвали решение Роспотребнадзора «политическим».

А 1 сентября 2014 года вступило в силу постановление правительства РФ о введении ввозных таможенных пошлин в отношении целого ряда товаров (включая вино) из Молдавии, под действие которых автоматически попали и производители винодельческой продукции из Гагаузии. Позже руководство автономии неоднократно призывало российские власти отменить пошлины для гагаузских вин.