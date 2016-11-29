Медельин, Колумбия, 30 ноября, 2016, 01:42 — ИА Регнум. По уточненным данным, число жертв авиакатастрофы чартерного рейса бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе» в Колумбии составило 76 человек, в том числе — члены команды, тренера, врачи и массажисты, а также 21 журналист, направлявшийся на освещение матчей Кубка Южной Америки в Медельине, передает Associated Press 30 ноября.

Radio Nederland Wereldomroep / Fred Vloo Авиакатастрофа

Среди журналистов, погибших в авиакатастрофе, были шестеро корреспондентов Fox News, оператор Globo Ари де Араужо, ведущие бразильского радио Рафаэль Вальморбида и Дэво Пасковиччи.

На настоящий момент известно о пяти выживших в крушении самолета, журналистов среди них нет — это вратарь команды, защитник и массажист, а также стюардесса и командир самолета.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября самолет, на котором бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе» направлялась на матч Кубка Южной Америки, потерпел крушение в районе города Ла-Унион. На борту находился 81 человек, 75 погибли во время крушения, еще один человек скончался в госпитале.