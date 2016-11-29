Москва, 30 ноября, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Известный российский исполнитель Филипп Киркоров оказался в центре скандала. Сегодня, 29 ноября, в Москве были задержаны лидер французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и юрист Игорь Трунов. Адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил об этом на специальной пресс-конференции.

ru.wikipedia.org Дидье Маруани

Он рассказал, что Киркоров написал заявление в полицию о том, что Маруани специально приехал в Москву вымогать у него один миллион евро за якобы украденную песню «Жестокая любовь».

Маруани обвинил Киркорова в воровстве и плагиате и вместе с Труновым стал вымогать у него деньги, после получения которых обещал написать опровержение в СМИ и прекратить обвинения.

Киркоров обратился в полицию. Исполнитель особо подчеркнул, что не является автором песни «Жестокая любовь», а лишь исполнял её.

В итоге Трунов и Маруани были задержаны сегодня в Москве. Киркоров лично участвовал в оперативном эксперименте в банке при передаче Маруани одного миллиона евро. Тут вымогателей и взяли.

О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.