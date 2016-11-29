Рига, 29 ноября, 2016, 22:23 — ИА Регнум. В третьем квартале (с июля по сентябрь) 2016 года средняя брутто-зарплата (до уплаты налогов) в Латвии составила 847 евро, что на 18 евро (или на 2,2%) больше, чем в третьем квартале 2015 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления, сообщает LETA.

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Как стало известно, в частном секторе зарплаты выросли на 2,3%, а в общественном секторе на 1,9%. Таким образом, в третьем квартале 2016 года средняя брутто-зарплата в частном секторе составила 828 евро, а в общественном секторе — 885 евро.

Также увеличилась средняя зарплата и в правительственном секторе, в который входят государственные и муниципальные учреждения, Госагентство социального страхования, контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями предприятия. В этом секторе зарплаты за год выросли на 2,9% — до 840 евро.

В третьем квартале 2016 года средняя нетто-зарплата (после уплаты налогов) составила 622 евро, за год она выросла на 1,7%. Реальная нетто-зарплата с учетом снижения потребительских цен на 0,2%, увеличилась на 1,5%.

Самая высокая средняя зарплата в третьем квартале была в сфере финансов и страхования, ИТ и телекоммуникаций и в отрасли энергетики. Самая низкая средняя зарплата — в гостиничном секторе, в сфере общественного питания и других услуг и в сфере образования.

В третьем квартале 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года зарплаты снизились в сфере профессиональных и научно-технических услуг на 2,2%, недвижимости на 1,7%, транспорта и складского хранения на 1,5% и других услуг на 1,2%. Также в отрасли энергетики средняя зарплата снизилась на 0,1%.

Самый большой годовой прирост зарплат наблюдался в отрасли общественного питания и размещения туристов — на 5,5%, в сфере финансов и страхования — на 5% и в сельскохозяйственной отрасли — на 4,7%.

Напомним, по данным Центрального статистического управления в третьем квартале 2016 года 44% трудоустроенных жителей Латвии на основном рабочем месте зарабатывали не более 450 евро (после уплаты налогов), в том числе минимальную зарплату, то есть 370 евро, или меньшую сумму получает каждый пятый трудящийся (20,1%). Также стоит добавить, что правительство приняло решение, что с 1 октября 2016 года в Латвии индексируются все пенсии и вознаграждения или их часть, не превышающая 332 евро с применением коэффициента 1,018. Таким образом, те, кто получал пенсию в размере 150 евро, будут получать на 2,79 евро больше, те, кто получал пенсию в размере 200 евро, будут получать на 3,72 евро больше, а те, кто получал пенсию в размере 250 евро, станут получать на 4,65 евро больше. Максимальное повышение пенсий в Латвии в 2016 году составило всего 6,18 евро, однако, несмотря на это, средний размер пенсий, не превышает 300 евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, общий рост заработной платы в 2016 году замедлится по сравнению с 2015 годом. Экономист Swedbank Агнесе Буцениецев этой связи заявила: «В 2016 году латвийская экономика растет немного медленнее, чем ожидалось, на что в большой мере повлияло падение инвестиций». Также глава Банка Латвии Илмар Римшевич заявил, что темпы роста замедляются, и страна должна быть готова к новому кризису. Он также отметил, что не только экономика Латвии замедляет свое развитие, но и экономика ЕС в целом.

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