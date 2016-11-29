Вашингтон, 29 ноября, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить бывшего министра труда Элейн Чао на должность министра транспорта, сообщает 29 ноября Reuters.

Ru.wikipedia.org Элейн Чао

Источник, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил, что Трамп остановился именно на кандидатуре Чао, которая стала в администрации Буша-младшего первой женщиной азиатского происхождения на посту министра.

Чао может взять на себя ведущую роль в реализации планов Трамп по восстановлению инфраструктуры США. Во время своей предвыборной кампании, Трамп призывал выделить 1 триллион долларов в течении 10 лет на модернизацию аэропортов, мостов и других объектов инфраструктуры.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2017 года, в переходный период избранный президент занят формированием своей команды.