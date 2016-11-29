Москва, 29 ноября, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Верховный суд Российской Федерации отклонил иск партии «Яблоко», требовавшей признать незаконными выборы в Государственную думу VII созыва. Заседание суда состоялось сегодня, 29 ноября.

Dan Gerhards Яблоко

По итогам заседания, Верховный суд отказал в удовлетворении искового заявления партии «Яблоко» об отмене постановления ЦИК об установлении общих результатов парламентских выборов.

Напомним, представитель партии «Яблоко» Алексей Сизюмов просил суд отменить постановление ЦИК России, согласно которому результаты парламентских выборов 2016 года признаны действительными.

Сизюмов считает, что у него есть достаточные доказательства того, что выборы прошли с серьезными нарушениями, вплоть до того, что на ряде избирательных участков производился подкуп избирателей.

Суд счел доказательства Сизюмова, который, в основном, ссылался на сообщения СМИ, неубедительными. В иске «Яблоку» было отказано.

Напомним, по итогам выборов в Государственную думу партия «Яблоко» набрала 1,99% голосов избирателей и лишилась государственного финансирования.