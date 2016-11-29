Кампала, 29 ноября, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Уганда отвергает обвинения правозащитной организации Amnesty Inernational, о внесудебных казнях, сообщает 29 ноября Reuters.

U.S. Air Force Угандийские солдаты

По крайне мере 46 охранников и 16 полицейских погибли, во время штурма дворца племенного вождя Чарльза Уэсли Мумбере, племенного короля в регионе Рвензуруру на границе Уганды и Демократической республики Конго. Мумбере задержан, и в настоящее время ему предъявлено обвинение в убийстве.

«Силы безопасности подверглись нападению. Они должны были себя защищать», — заявил министр внутренних дел Уганды, Джедже Одонго.

Однако, правозащитная организация Amnesty Inernational считает, что силы безопасности Уганды перешли грань дозволенного, что многие люди были расстреляны уже после того, как были разоружены.

Правозащитники настаивают на том, чтобы «полиция и солдаты воздерживались от внесудебных расправ».

Напомним, беспорядки в королевстве Рвензуруру вспыхнули 26 ноября, когда охранники короля Мумбере напали на патруль национальных сил безопасности, убив 14 полицейских и 41 добровольца, после этого и начался штурм дворца Мумбере с последующим его арестом. Противостояние связано с сильными сепаратистскими тенденциями в королевстве, что не устраивает власти Уганды.