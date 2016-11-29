Москва, 29 ноября, 2016, 19:17 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

В пресс-центре ИА REGNUM состоялось восьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Федеральный центр и региональная элита накануне Большой игры-2018: модели взаимодействия».

Напомним, Экспертный клуб «Регион» создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Сегодня участники круглого стола оценили общую логику взаимодействия федерального центра и региональной элиты, обсудили, как должна выглядеть система работы вице-губернаторов, а также проанализировали возможные законодательные изменения.

По мнению ряда экспертов, важнейшей частью взаимодействия элит являются институты этого взаимодействия. Комментарий Генерального директора Института региональных проблем, кандидата политических наук Дмитрия Журавлева.

Как должна выглядеть модель интегрированной коммуникации? Комментарий Генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций, члена Высшего совета партии «Единая Россия», кандидата исторических наук Дмитрия Орлова.

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