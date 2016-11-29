Москва, 29 ноября, 2016, 20:36 — ИА Регнум. В центре Москвы начал свою работу ГУМ-каток. На открытии сезона Илья Авербух представил фрагменты своего ледового шоу «Щелкунчик». В постановке играют олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также ледовый балет «Ледовая симфония», сообщает 29 ноября корреспондент ИА REGNUM. Кроме того, гостями открытия стали звезды шоу Первого канала «Ледниковый период».

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие ГУМ-катка на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Ягудин на открытии ГУМ-катка

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие ГУМ-катка на Красной площади

В этом году вдохновленные творчеством Василия Кандинского и Марка Шагала, дизайнеры оформили ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарку в стилистике русского авангарда. Новогоднее настроение создают заснеженные разноцветные домики с полотен Марка Шагала. Дуэтом со сказочной феерией Шагала, звучат красочные мотивы творчества Василия Кандинского — пестрые круги желтого, красного, синего цвета — эталоны совершенной формы и любимые фигуры художника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие ГУМ-катка на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие ГУМ-катка на Красной площади

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Кроме собственно катка, всех, кто посетит в новогодние праздники Красную площадь, будет ждать и ГУМ-ярмарка. Так, в день открытия гостей ГУМ-ярмарки встретит масштабная фигура мастера Дроссельмейера — одного из ключевых персонажей постановки, рядом с которой организаторы установят настоящий «Орех желаний». Как известно, мастер Дроссельмейер в сказке Гофмана на прощанье говорит, что для тех, у кого любящее сердце, сказка никогда не кончается. Любой ребенок, опустивший в Орех листочек с желанием, обязательно должен надеяться на новогоднее чудо.

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ-ярмарка на Красной площади

Не забыли и о любителях хоккея. Чемпион мира хоккеист Алексей Яшин проведет на ГУМ-Катке мастер-классы для всех желающих. Впервые мастер классы были проведены в прошлом году и стали настолько популярными, что решили сделать это традицией. Во время занятий знаменитый спортсмен поделится своими профессиональными секретами и покажет коронные приемы. Посетителей каток и ярмарка начнут принимать с 30 ноября и по 28 февраля. Москвичи и гости столицы смогут ежедневно посещать площадку с 10:00 до 23:00.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие ГУМ-катка на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие ГУМ-катка на Красной площади

Как ранее сообщало ИА REGNUM, готовится к открытию сезона, в Москве начали в начале ноября. Всего зимой 2016−2017 во дворах и на зеленых территориях столицы будут работать 1445 катков, в том числе 187 катков — с искусственным льдом и 1258 катков — с естественным льдом.

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