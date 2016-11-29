Москва, 29 ноября, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Снижение качества верхнего эшелона региональных элит России действительно наблюдается, однако, помимо прочего, это является неожиданным побочным эффектом активной борьбы с коррупцией, которая в настоящее время проводится в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 ноября заявил директор NPR Group директор Института инструментов политического анализа, член Общественной палаты РФ Александр Шпунт во время восьмого заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Федеральный центр и региональная элита накануне Большой игры-2018: модели взаимодействия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Шпунт

«Мы недооцениваем ту борьбу с коррупцией, которая сейчас идёт в России. Эта борьба с коррупцией, безусловно, является позитивным фактором — никто в здравом уме не будет говорить, что она плоха. Однако она понижает ценность приза вхождения в политику. А это очень снижает качество претендентов на региональные элитные должности», — заявил Шпунт.

По опыту политолога, эта проблема возникла в весьма многих странах. «Израиль с этим столкнулся, Иордания тоже, Ливан. Они столкнулись с тем, что серьезные региональные игроки предпочитают не идти в политику, а выдвигать в политику некоторых дублёров, свои политические «аватары», чтобы они выполняли их политические функции, политические задачи», — констатировал Шпунт.

Такая картина отчётливо наблюдается в российской региональной политике, подчеркнул директор Института инструментов политического анализа. «Мы это уже наблюдаем у нас в регионах, когда за человеком нет политресурса, когда нет коммуникативного ресурса, нет управленческого ресурса, и весь ресурс сосредоточен в том, что раз в день получает инструкции в некотором дорогом офисе региона», — заявил Шпунт.

По его словам, это та проблема, которую срочно придётся решать на уровне администрации президента — сегодня контроль за выдвижением кадров на серьезные региональные должности делегирован в регион.

«Была логика конкурентной внутренней политики Вячеслава Володина, она была разумна и стимулировала процессы появления новых лиц. И мы это все наблюдаем», — сказал эксперт.

Однако сочетание двух встречных процессов — «резкого ужесточения борьбы с коррупцией и как следствие понижения приза от вхождения в политику, и того, что стало невозможным быть непубличным политиком в регионах», требует «полного переосмысления кадрового резерва и полного переосмысления системы подготовки кадров», уверен политолог.

«Я не сторонник того, чтобы мы вернулись к номенклатуре ЦК — у нас нет инструментов, мы сейчас не сможем создать номенклатуру ЦК. Но то, что центр должен контролировать выдвижение кандидатов — не только назначение в регионах — это факт», — заключил Шпунт.

29 ноября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось восьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Федеральный центр и региональная элита накануне Большой игры-2018: модели взаимодействия», в ходе которого участники обсудили вопросы взаимодействия федерального центра и региональной элиты, роли вице-губернаторов по внутренней политике, а также изменения в межбюджетных отношениях и бюджетном процессе.