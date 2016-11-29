Москва, 29 ноября, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Региональные элиты привыкли решать политические вопросы кулуарным способом, и попытки развития публичной политики оправдывают себя далеко не всегда. Тем не менее новации публичной политики начинают действовать, и соответствующая работа особенно активно началась в Госдуме с приходом туда Вячеслава Володина. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил директор NPR Group Дмитрий Фетисов во время восьмого заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Федеральный центр и региональная элита накануне Большой игры-2018: модели взаимодействия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Фетисов

«На практике мы видим такую большую проблему — падение политического уровня элит. Нехватка публичной политики в регионах. То, что декларировал Володин, но то, что на практике срабатывало не всегда. Вопрос попадания в Госдуму за прошлые годы региональные элиты привыкли решать кулуарным способом», — заявил Фетисов.

Читайте также: «Центр и регионы накануне 2018 года: нельзя забывать о роли парламента» В таких условиях, когда понадобилось эту систему менять, многие на местах оказались не готовы, констатирует политолог. «Тем не менее система начала действовать и поэтому несмотря на то, что Володин ушёл из Администрации президента, практика показывает, что курс на публичную политику продолжается за счет Госдумы», — отметил он.

«Он заставляет активнее работать с избирателями, проводить встречи на местах. Та самая публичная политика, она в регионах появляется. Качество региональных элит может вырасти, если этот курс продолжится. Спустя какое-то время — нужно два-три года — мы сможем посмотреть, вышло это или нет», — пояснил он.

Сложным вопросом, требующим решения в ближайшем будущем, является и проблема бюджетных отношений к 2018 году, продолжил эксперт: «По сути у нас не так много регионов, которые являлись бы лидерами по этому вопросу и умели зарабатывать деньги, а даже те кто умеют, отдают эти деньги в федеральный бюджет».

По сути вопрос финансирования сводится к тому, «кто сколько выпросит и кто выпросит лучше» — по хорошо отработанной технологии получения федеральных денег примером может послужить, например, Татарстан, продолжил эксперт.

«Более высокая сумма налогов лучше, чтобы оставалась в регионе — в лучшем случае порядка 70%. Любое увеличение стимулировало бы губернаторов к работе», — считает он.

Что же касается работы вице-губернаторов, то два подхода — институт кураторства из администрации президента и мониторинга, — должны быть совмещены, считает Фетисов. «Система мониторинга при Володине была доведена до ума и отточена. Но даже самый тщательный мониторинг не понимает специфику региона и институт кураторства некоторые задачи решает лучше. Должна существовать третья модель, основанная на этом симбиозе», — сказал политолог.

29 ноября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось восьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Федеральный центр и региональная элита накануне Большой игры-2018: модели взаимодействия». Участники обсудили вопросы взаимодействия федерального центра и региональной элиты, а также изменения в межбюджетных отношениях и бюджетном процессе.