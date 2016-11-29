Москва, 29 ноября, 2016, 17:01 — ИА Регнум. «Элиты сменились не столько кадрово, сколько ментально. В частности это касается Тюмени», — заявил директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин, выступая сегодня, 29 ноября, в пресс-центре ИА REGNUM на восьмом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Федеральный центр и региональная элита накануне Большой игры-2018: модели взаимодействия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Евгений Забродин

Эксперт отметил, что так называемой «проблемы-2018» не существует, особенно в регионах: «Если крупные города не придут на выборы, придут мелкие. Трамп тому свидетель».

Он также добавил, что региональные элиты на сегодняшний день не могут ничего скрыть: «При качественном мониторинге всегда можно надавить, если, конечно, стоит такая задача».

Директор фонда «Региональная политика» согласился с мнением другого участника стола, директора Центра социально-политических исследований и проектов Сергея Полякова, который заявил о высокой роли законодательной ветви власти при выстраивании взаимоотношений между центром и регионами: «Депутатский корпус стал гораздо активнее работать в регионах. Причем не только представители партии «Единая Россия», из других партий тоже. Они могут быть как медиаторами, так и публичными лицами для населения. А в регионах не хватает публичной политики».

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Евгений Забродин выделил в ряду основных вопросов и проблему межбюджетных отношений: «Деньги будут забирать, НДПИ перестают собираться».

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Напомним, Экспертный клуб «Регион» создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Сегодня участники Круглого стола оценили общую логику взаимодействия федерального центра и региональной элиты, обсудили, как должна выглядеть система работы вице-губернаторов, а также проанализировали возможные законодательные изменения.