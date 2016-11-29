Москва, 29 ноября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Политика федерального центра по отношению к регионам разная — у Минфина одна, у администрации президента — другая. Зачастую они не коррелируют между собой, в результате чего главы регионов не могут понять, чего от них хотят в Москве. В конечном счете, это приводит к падению качества самих губернаторов — региональным игрокам не хочется на эту должность вставать и брать на себя высокие риски. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 ноября заявил генеральный директор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский в ходе восьмого заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Федеральный центр и региональная элита накануне Большой игры-2018: модели взаимодействия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Еловский

«Когда по политической линии к губернатору вопросов нет, а Минфин режет по каким-то программам, то у губернатора возникает вопрос — что происходит, чем это я заслужил? Потом другого губернатора снимают за невыполнение майских указов, третий губернатор скидывает деньги с ФЦП на выполнение майских указов, и ему прилетает из ОНФ за эту историю… Губернаторы многие дезориентированы, они вообще не понимают, что от них хотят, что от них требуют, и что делать, чтобы быть хорошими», — заявил Еловский.

«Одним из последствий этого в будущем будет некоторое падение качества самих губернаторов. Сильным региональным игрокам уже не хочется на эту должность вставать и быть перед всеми виноватыми», — продолжил он.

По его словам, уже в настоящее время вызывает сомнение качество многих кадров, претендующих на должность главы региона, между тем, как «скамейка запасных очень маленькая».

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«Дезориентировались и региональные элиты, и муниципальные — они зажаты требованиями и полным отсутствием денег, бюджет трещит по швам», — добавил он.

Это касается и недотационных регионов тоже. «Конкретно в данный момент консолидируют 1% налога на прибыль ничего взамен не давая. То есть страдают от этого даже те регионы, что производят хоть что-то», — подчеркнул Еловский.

«Люди перестают понимать политику, у них просто забирают деньги, и обратно они не возвращаются», — констатировал эксперт.

«Есть недовольство и в муниципалитетах, высказать прямо его не могут — можно нарваться на отповедь более высокого уровня власти или попасть в дежурную власть, — а при этом отвечать по проваленным обязательствам никому не хочется», — заявил Еловский.

29 ноября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось восьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Федеральный центр и региональная элита накануне Большой игры-2018: модели взаимодействия», в ходе которого участники обсудили вопросы общей логики взаимодействия федерального центра и региональной элиты, роли вице-губернаторов по внутренней политике, а также изменения в межбюджетных отношениях и бюджетном процессе.