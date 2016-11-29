Мадрид, 29 ноября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. «Путин не поехал на похороны Кастро, чтобы не портить отношения с Трампом, безапелляционно заявляет корреспондент издания Рафаэль Маньюэко. — На прощание с кубинским лидером хозяин Кремля отправил делегацию второстепенного уровня во главе с председателем Думы Володиным» (так в оригинале — прим. ИА REGNUM )

Kremlin.ru Владимир Путин во время встречи с Фиделем Кастро. 2014

«Российские верхи решили не отправлять в Гавану даже Дмитрия Медведева, чтобы не формировать негативные эмоции у Трампа, который к Кубе относится отрицательно, — продолжает в том же духе журналист. — Путин много сделал для восстановления российско-кубинских отношений, которые в 90-х годах были сведены практически к нулю. Комментируя смерть кубинского лидера, он сказал, что Кастро был символом эпохи, создателем свободной и независимой Кубы, которая была вдохновляющим примером для многих народов. Но узнав о словах Трампа: «Кастро — жестокий диктатор», посчитал, что ради восстановления нормальных отношений с Америкой следует отправить на похороны Команданте кого-то уровнем пониже, чем президент или премьер».

«Во время предвыборной кампании в Штатах, Трамп и Путин периодически обменивались комплиментами друг другу, — заключает Маньюэко. — Кандидат в президенты от республиканцев выступал даже за признание Крыма российской территорией».