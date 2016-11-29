Москва, 29 ноября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. «Взаимодействие центра и региона не сводится только к административной составляющей. Есть еще и парламент. Я думаю, что накануне президентских выборов в 2018 году законодательный орган увеличит свою роль», — заявил директор Центра социально-политических исследований и проектов Сергей Поляков, выступая сегодня, 29 ноября, в пресс-центре ИА REGNUM на восьмом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Федеральный центр и региональная элита накануне Большой игры-2018: модели взаимодействия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Поляков

Он напомнил, что на прошедших выборах в Государственную думу за счет одномандатных округов в федеральный орган прошли депутаты, имеющие непосредственную связь с регионами.

Более того, новый спикер в лице Вячеслава Володина также, по мнению эксперта, будет способствовать возрастанию значимости и влияния законодательной власти: «Государственную думу возглавил энергичный и опытный политик, который потерял то фактическое влияние, которое было характерно заместителю главы Администрации президента. Теперь он будет стремится повысить уровень влияния Государственной думы. Это будет происходить с помощью фракции «Единой России» и координационных региональных советов, в том числе».

Напомним, Экспертный клуб «Регион» создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Сегодня участники круглого стола оценили общую логику взаимодействия федерального центра и региональной элиты, обсудили, как должна выглядеть система работы вице-губернаторов, а также проанализировали возможные законодательные изменения.