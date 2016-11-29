Москва, 29 ноября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Система взаимоотношений между федеральным центром и регионами выстроена таким образом, что наиболее привлекательные и легко собираемые налоговые поступления идут именно в бюджет федерации. В таких условиях у большинства губернаторов пропадают стимулы для развития экономики своих субъектов РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев во время восьмого заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Федеральный центр и региональная элита накануне Большой игры — 2018: модели взаимодействия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Гусев

«У регионов сложнособираемые и малособираемые налоги. Имея эти налоги, ни губернатор, ни мэр города не имеют внутренней заинтересованности свой регион (город) развивать», — заявил Гусев.

Так, таможенные пошлины остаются за федеральным центром, как и легко собираемый НДС. Полностью за регионами числятся НДФЛ, налоги на совокупный доход, налог на имущество, «который у нас не соответствует тому уровню прибыли, которые получают компании, реальной стоимости», напомнил эксперт.

Наконец, в совместном распределении — налог на добычу полезных ископаемых, акцизы и налог на прибыль.

Таким образом, все разговоры о строительстве предприятий, об обеспечении региона рабочими местами и налоговыми поступлениями в таких условиях просто бессмысленны. «Реально региональный бюджет получает минимум, какие-то копейки», — констатировал Гусев.

Вторая составляющая — предприятия мало того, что не приносят достаточных объёмов налоговых поступлений в регионе, но и «уходят» в другие города. «Когда из Омской области в Петербург перешла «Газпромнефть», то примерно 30% бюджета как городского округа Омска, так и регионального, было потеряно».

В целом политолог выделил три ключевые проблемы, которые стоят перед федеральным центром в отношении региональной политики: проблема политическая, когда губернатор не замотивирован; экономическая, когда под те задачи, которые ставятся губернатору, нет экономической основы; и, наконец, управленческая проблема, когда в большинстве регионов не выстроена система эффективного распоряжения выделяемыми средствами из федерального бюджета.

«Это три важнейших вопроса, которые нужно в ближайшее время решать», — заключил Гусев.

29 ноября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось восьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Федеральный центр и региональная элита накануне Большой игры — 2018: модели взаимодействия». Участники обсудили вопросы взаимодействия федерального центра и региональной элиты, а также изменения в межбюджетных отношениях и бюджетном процессе.