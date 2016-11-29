Санкт-Петербург, 29 ноября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. В текущем году войска Западного военного округа (ЗВО) получили более полутора тысяч единиц новой боевой техники и вооружения. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба ЗВО.

Mil.ru Истребитель-бомбардировщик Су-34

В частности, сухопутные войска в ЗВО получили новые боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. На вооружении подразделения специального назначения теперь находятся автомобили «Тигр» и бронеавтомобили «Тайфун».

Авиационные подразделения пополнились новейшими истребителями Су-35, ударными вертолетами Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35М «Крокодил», транспортно-штурмовыми вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор».

Значительно усилилась беспилотная авиация ЗВО, которая обеспечивает органы управления округа разведывательными данными и оперативной информацией. Теперь эту задачу решают новые беспилотные летательные аппараты, оснащенные комплексами «Груша», «Орлан», «Гранат», «Застава», «Леер» и «Форпост». «Они способны выполнять полеты на высотах от 30 до 6,5 тыс. метров», — отметили в пресс-службе ЗВО.

Кроме того, на вооружении войск появились новые патрульные катера, инженерные машины, радиолокационные станции, ракетно-артиллерийское вооружение, бронетанковая и автомобильная техника.