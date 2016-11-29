Москва, 29 ноября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. В целях реализации задачи по сокращению численности Администрации президента не следует увеличивать роль кураторов. Необходимо внедрить такую систему, при которой они будут взаимодействовать с федеральным инспектором. В этой связи надо внедрить опыт Сергея Кириенко, когда он являлся полпредом президента в Приволжском федерального округе. Об этом заявил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев выступая сегодня, 29 ноября, в пресс-центре ИА REGNUM на восьмом заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Федеральный центр и региональная элита накануне Большой игры-2018: модели взаимодействия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Журавлев

В дополнение к выступлению директора Института избирательных технологий Евгения Сучкова эксперт выделил особенность региональной элиты, которая состоит, по мнению Дмитрия Журавлева, в ее малочисленности. Различия же состоят в способе организации, а не во внутренних принципах.

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Генеральный директор Института региональных проблем также поддерживает идею изменения межбюджетных отношений: «Полностью поддерживаю эту идею. Но реализовывать ее необходимо при условии, о котором говорил Алексей Кудрин: изменения должны носить не только экономический, но и политический характер. Выстраивание взаимодействия центра и регионов должно происходить на политическом, административном уровне».

Говоря о работе кураторов, Дмитрий Журавлев отметил характерные для нее особенности и противоречия: «Кураторы по-своему люди несчастные. Существуют многочисленные статусные противоречия. В 2000-х годах, несмотря на то, что губернаторы были назначаемыми, их фигуры зачастую были более влиятельными, чем кураторы. Взаимодействие губернаторов и кураторов осложнено».

Одной из важных проблем эксперт назвал информационную составляющую: «Один человек не курирует один регион. При этом, ты не можешь бросить все дела в Москве и уехать в регион, если только там не критическая или чрезвычайная ситуация».

Отсюда вытекает, по мнению Журавлева, проблема механизма влияния кураторов. Ее в 2000-х годах, при формировании политической системы России, пытались решить с помощью работы главных и федеральных инспекторов в каждом регионе. Однако, по словам кандидата политических наук, зачастую на этих должностях оказывались вице-губернаторы: «В таком случае они скорее были не контролерами, а представителями местной элиты, то есть совсем наоборот».

Исключение в данном случае, как заявил эксперт, составил Приволжский федеральный округ, где полномочным представителем президента РФ был Сергей Кириенко: «Я думаю, он использует свой позитивный опыт на федеральном уровне. При нем в каждом из 14 регионов главный инспектор был вторым или третьим лицом. При этом он обладал многочисленными рычагами власти, на нем замыкались различные вопросы, требующие принятия решений, в том числе и кадровые, и финансовые».

Исходя из этого, Дмитрий Журавлев предлагает выстраивание такой системы, при которой роль главных инспекторов будет меняться и становиться такой, какой она была при Сергее Кириенко в ПФО. При такой системы они будут взаимодействовать с кураторами, с которых таким образом будет снят ряд проблемных вопросов.

Если же увеличивать роль непосредственно самих кураторов, то это приведет, как считает эксперт, к увеличению кадров в Администрации президента: «Сейчас стоит другая задача — сократить ее численность».

Напомним, экспертный клуб «Регион» создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Сегодня участники круглого стола оценили общую логику взаимодействия федерального центра и региональной элиты, обсудили, как должна выглядеть система работы вице-губернаторов, а также проанализировали возможные законодательные изменения.