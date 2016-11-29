Москва, 29 ноября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. В отличие от западных стран, в России существует жёсткое разграничение между элитной и публичной политикой, и этот разрыв продолжает увеличиваться, о чём свидетельствует низкая явка во время последних выборов. В этой связи одной из главных задач федерального центра по региональной политике должно стать создание механизмов реализации принципов публичной политики и подготовка региональных кадров для решения соответствующих задач. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил директор Института избирательных технологий Евгений Сучков во время восьмого заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Федеральный центр и региональная элита накануне Большой игры-2018: модели взаимодействия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Евгений Сучков

«В странах развитой демократии разницы между публичной и элитной политикой не просматривается. Плавно переходят одна в другую. В России это две разные составляющие», — заявил Сучков.

«Элитная политика закрыта, носит кулуарный, подковёрный характер в основном. Публичная политика проявляется прежде всего во время избирательных кампаний или народных протестов», — продолжил эксперт.

Между тем, когда заходит речь о логике взаимодействия руководства страны с региональными элитами, нельзя жёстко отделять публичную политику от элитной, подчеркнул директор Института избирательных технологий. «Системной работы не получится — нельзя работать с элитой, одновременно не занимаясь публичной политикой», — отметил он.

Хотя руководство из Москвы занимается этими проблемами, все решения и действия, как правило, носят сугубо ситуативный характер. «Лишь бы как что ни вышло, лишь бы всё было тихо и спокойно, и чтобы народное недовольство не выплёскивалось в открытой форме», — констатировал эксперт.

О нарастающем разрыве между элитной и публичной политикой ярко свидетельствует низкая явка во время последних выборов, считает он. «Явка на выборы в Госдуму была крайне низкая, выборы мэра во Владивостоке, главы города Москвы, выборы в Москве в Госдуму, в Санкт-Петербурге — это полный нонсенс», — напомнил Сучков.

Такие результаты стали итогом длительного взаимодействия элит московских с элитами региональными, подчеркнул политолог. «Это недоработка и тех, и других в плане публичной политики. И чем дальше мы будем забывать о том, что у нас есть два вектора, тем больше у нас будет с этим проблем», — заявил он.

При этом в рамках регионального политического процесса нельзя выделить определенные устойчивые модели элитной и публичной политики. «Проблема заключается в том, что в самих регионах существуют разные модели элит», — отметил Сучков.

Эксперт в частности выделил корпоративную модель (на примере Калужской области), когда руководитель области ставит перед регионом конкретную задачу развития и под эту задачу мобилизуются элиты; застойную номенклатурную модель (на примере Тюменской области), когда «представители элит в лучшем случае из кресла в кресло, в худшем случае сидят десятками лет»; авторитарную модель, когда «один человек по своему разумению выстраивает систему» и даже коррупционную модель консолидации элит — на примере Приморского края времен губернаторства Евгения Наздратенко.

«Не учитывая модели консолидации элит, которые протекают в регионах, говорить об общей логике просто не приходится», — констатировал политолог.

В этом свете вопрос возрастания роли региональных кураторов администрации президента имеет особенно важное значение. «Продолжать как было до недавнего времени — гасить пожары в региональных элитах московской водой — мы далеко не уйдем», — заявил Сучков.

Между тем, региональные элиты совершенно не обладают необходимыми знаниями и навыками для обеспечения процесса публичной политики, отметил он, поэтому часто попытки влиять на избирательный процесс сводятся к «жёсткому административному ресурсу и искажению волеизъявления граждан».

«Когда речь заходит о процессах политического характера — прежде всего политических кампаниях и выборах — начинаются те скандалы, которые сопровождают региональные кампании в 60−70% субъектах РФ», — констатировал Сучков.

«Каждый раз нарываются на одни и те же грабли, но предпринять усилия, чтобы этого не было, не могут», — отметил он.

В этой связи, возвращаясь к роли региональных кураторов, он отметил, что одна из главных их задач — это подготовка региональных кадров и создания механизмов реализации принципов публичной политики.

29 ноября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось восьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Федеральный центр и региональная элита накануне Большой игры-2018: модели взаимодействия», в ходе которого участники обсудили вопросы общей логики взаимодействия федерального центра и региональной элиты, роли вице-губернаторов по внутренней политике, а также изменения в межбюджетных отношениях и бюджетном процессе.