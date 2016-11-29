Ростов-на-Дону, 29 ноября, 2016, 15:32 — ИА Регнум.

Гандболистки «Ростов-Дона» продолжают тренировочный процесс, но не в полном составе. Так, из-за травм отсутствует несколько игроков. К занятиям в команде приступила и травмированная голкипер Анна Седойкина. Об этом ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе донского клуба.

Vk.com/rostovhandball Гандбол

Занятия проводит в неполном составе и тренерский штаб в отсутствие рулевого. Этот пост покинул неделю назад датчанин Ян Лесли. Программу для ростовчанок без наставника подготовили Татьяна Березняк, Франк Кун и Евгений Тимирбулатов.

Что касается жеребьевки Кубка ЕГФ, то «Ростов-Дону» достались соперники из ведущих гандбольных держав. Так прокомментировала попадание в группу Cголкипер Анна Седойкина.

«Нельзя никого недооценивать — ни Венгрию, ни Норвегию, ни Германию. В еврокубках не бывает слабых команд, но со всеми можно бороться. Нам необходимо реабилитироваться в Кубке ЕГФ за неудачное выступление в Лиге чемпионов», — сказала гандболистка.

Напомним, результаты жеребьевки группового этапа Кубка ЕГФ стали известны на прошлой неделе. Так, «Ростов-Дон», вылетевший из Лиги чемпионов ЕГФ, продолжит борьбу в Кубке ЕГФ. Команда попала в групповую стадию вместе с немками («Битигхайм»), венгерками («Эрд») и норвежками («Биасен»). Для выходы в четвертьфинал Кубка ЕГФ ростовчанкам необходимо занять первое или второе место в группе.

Ранее по теме: В Кубке ЕГФ «Ростов-Дон» сыграет с клубами из Германии, Венгрии и Норвегии

Как уже сообщало ИА REGNUM, тренерский штаб ГК «Ростов-Дон» Ян Лесли покинул после очередного поражения в групповой стадии Лиги чемпионов ЕГФ. Договор был расторгнут по обоюдному согласию.