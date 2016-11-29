Москва, 29 ноября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В России за январь-октябрь 2016 года прирост населения составил 20 тыс.300 человек. Так, за 10 месяцев родились 1 млн 588 тыс. 100 малышей, умерли 1 млн 567 тыс. 800 человек, сообщили в Росстате.

Gaetano Bellei. Бабушка и внуки (фрагмент)

Число браков значительно превысило число разводов. В январе-октябре поженились 859 тыс. 100 супружеских пар, развелись 502 тыс.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2016 г. составила 146,5 млн человек.