Краснодар, 29 ноября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Главный стадион города-курорта Сочи постепенно преображается. На сегодня на «Фиште» завершены все строительно-монтажные работы. Причем без отставания от графика (до 26 ноября). Об этом было объявлено накануне в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края 29 ноября.

Sochiadm.ru Стадион «Фишт»

Однако подготовка спортивных объектов региона к двум значимым спортивным событиям — мундиалю и Кубку Конфедераций 2017 на этом не заканчивается. В соответствии с планом-графиком продолжается строительство предыгровых и тренировочных площадок в Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике. Завершить монтаж необходимых для проведения Кубка конфедераций временных сооружений планируется до мая следующего года.

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Матчи пройдут в разгар курортного сезона. Избежать транспортного коллапса коллапс из-за наплыва гостей поможет ограничение въезда в город личного транспорта и организация перехватывающих парковок. Они будут работать также, как это было во время Олимпиады-2014.

Согласно результатам жеребьевки Кубка Конфедераций 2017, которая состоялась в прошлые выходные, в Сочи пройдет три матча. 19 июня в отборочном матче встретятся сборные Австралии и Германии. 21 июня — Мексика против Новой Зеландии. 25 июня — Германия и победитель Кубка Африканских наций, который станет известен в феврале. Команды вышедшие в полуфинал встретятся на стадионе «Фишт» 29 июня. Сборная России может сыграть в этом матче, если займет второе место в своей группе «А».

Сборная России на Кубке Конфедераций 2017 года сыграет с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией. Игры пройдут в Санкт-Петербурге, Москве и в Казани.