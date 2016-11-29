Москва, 29 ноября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Оборудование беби-боксов несертифицировано, и ни одна фирма-производитель беби-боксов не предоставила подтверждение их безопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил замдиректора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Олег Филиппов на «круглом столе» в Госдуме.

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«Беби-боксы — это несертифицированное оборудование, у него не подтверждена безопасность — мы не имеем сертификата безопасности, потому что для этого нужно, чтобы фирма-производитель об этом заявила и представила, на сегодняшний день нет таких прецедентов от фирм-производителей», — рассказал он.

Кроме того, Филиппов указал на риски терроризма, связанные с анонимностью беби-боксов. «Второй момент — обеспечение анонимности и невозможности отслеживания ситуации увеличивает риск террористических проблем, потому что это достаточно серьезно», — отметил Филиппов.

По его словам, по приказу Минздрава с 2007 года в работу женских консультаций внедрены кабинеты медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Их основная задача — работа по профилактике абортов и с группой риска женщин, у которых возможен отказ от ребенка после рождения», — рассказал Филиппов. Кроме того, при перинатальных центрах также формируются медико-социальные центры, задача которых — взаимодействие со службами соцзащиты, с НКО, которые могут оказать женщине «непосредственную помощь». «В 2015 году 1075 женских консультаций имеют кабинеты медико-социальной поддержки женщин, и кроме того, 385 центров функционируют в субъектах РФ, эффективность разная», — рассказал он.

Также Минздрав взаимодействует с фондами, что по этому направлению дает «больший результат, чем непосредственно работа самого ведомства как таковая», подчеркнул представитель Минздрава. «В 2012 году было 5 700 женщин, отказавшихся от новорожденных, уже в 2015 году — 3800, то есть почти 2 тыс. детей из семьи не ушли. Даже 100 детей — и то результат, 2 тыс. — хороший результат, но не предел, мы должны в этом направлении работать», — заключил он.

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