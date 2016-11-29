Ереван, 29 ноября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Правительство Грузии рассматривает вопрос первичного размещения на фондовой бирже 25% акций принадлежащих государству «Железной дороги Грузии», а также «Корпорации нефти и газа», сообщает civil.ge.

Apsny.ge Схема грузинской части газопровода Россия-Армения

«У нас была беседа с несколькими инвестиционными банками по поводу размещения на бирже 25% акций ЖД и Корпорации нефти и газа», — заявил премьер 26 ноября.

«Если будет соответствующая рыночная конъюнктура, мы примем это решение, но мы хотим дождаться наилучшего периода и необходимо сказать, что в прошлом году не было для этого лучшего времени», — отметил Квирикашвили.

«Этот вопрос нужно решать очень осторожно и правильно», — добавил он.

Это не первый случай, когда Грузия рассматривает вопрос о размещении на фондовых биржах акций ЖД Грузии, и также принадлежащей государству «Корпорации нефти и газа», которая управляет магистральным газопроводом Север-Юг, по которому российский газ доставляется в Армению через Грузию. Осуществить такие планы правительство Национального движения, ныне находящегося в оппозиции, планировало осенью 2011 года, а также весной 2012 года, но процесс был остановлен по причине неблагоприятного положения на рынках капитала. Наряду с объявлением этих планов, тогдашние власти, которые заявляли, что не собирались продавать контрольный пакет, сняли законодательный барьер и предоставили правительству право на неограниченное размещение акций государственных компаний на международных биржах.

После появления новости азербайджанские СМИ, со ссылкой на неназванные источники в SOCAR Georgia пишут, что грузинскую компанию, которая осуществляет транзит российского газа в Армению может приобрести азербайджанская государственная компания.

«Азербайджанская госкомпания SOCAR готова рассмотреть вопрос приобретения акций в грузинской «Корпорации нефти и газа», если о продаже будет объявлено официально, сказал в понедельник источник в SOCAR Georgia», — пишет азербайджанское информагенство Trend.

Информация о возможном приобретении азербайджанской госкомпания SOCAR «Корпорации нефти и газа» Грузии, скорее всего, очередная информационная проверка со стороны Баку.

Ведь там прекрасно понимают, что в случае биржевой приватизации практически исключается, чтобы все акции оказались в одних руках.

«Должно ли данное решение грузинской стороны вызывать беспокойство у Еревана? Прежде всего, отметим, что биржевая приватизация вполне приемлема для Армении. Для нас было бы неприемлемо, если бы газопровод был продан прямым образом или путем конкурса, что предоставило бы возможность азербайджанской «SOCAR» купить его. В случае биржевого оборота акций весьма маловероятно, чтобы все предлагаемые акции попали в руки одной компании, даже если эта компания предложит очень высокую цену. Возможно, азербайджанская компания и вправду приобретет какую-то часть акций, например 1−2%, но не будем забывать, что ими интересуются также российские и казахские компании, а на международном рынке могут появиться и другие заинтересованные лица. Даже «АрмРосгазпром» не скрывает своей заинтересованности в приобретении этих акций. То, что на продажу выставляется не контрольный пакет, а всего лишь 25% акций, может показаться не таким уж привлекательным для инвесторов. По крайней мере, в азербайджанской прессе довольно холодно относятся к идее продажи акций на бирже, там пока надеются, что это не коснется газопровода.

Международная корпорация нефти и газа — это организация-монстр, которая объединяет ряд компаний. В нее входят Грузинская международная нефтяная корпорация, Грузинская международная газовая корпорация (эта компания осуществляет управление магистральным газопроводом) и «Грузнефть». Как видим, газопровод является малой частью активов этой огромной корпорации, решение напрямую не касается газопровода, он может в любой момент быть снят из состава этих активов.

Отметим, что данный участок газопровода не обещает серьезных экономических дивидендов — единственный доход составляет 10% от снабжаемого в Армению газа, которые Россия оставляет Грузии за транзит. Это составляет примерно 150−200 млн. куб. м газа, что по международным ценам эквивалентно 40−45 млн. долларов. Учитывая, что газ на внутреннем рынке Грузии оцениваются гораздо дешевле, реальные доходы газопровода незначительны. Это говорит о том, что будущие инвесторы не должны ожидать особо больших дивидендов от акций Международной корпорации нефти и газа. Единственным преимуществом являются политические дивиденды, которые получит инвестор, однако это еще не гарантия успеха биржевого размещения», — писала о возможном биржевом размещении грузинской госкомпании news. am ещё в 2011 году.

На сегодняшний день ситуация практически идентична, если не считать, что международные цены на газ значительно упали, а также, что армянская сторона и госкорпорация «Газпром» в настоящий момент ведут переговоры с Грузией о снижении транзитной стоимости газа, поставляемого в Армению. И согласно армянским чиновникам и представителям «Газпром Армения», переговоры, скорее всего, приведут к подписанию нового договора о транзите российского газа в Армению, в котором будут прописаны более выгодные для Еревана тарифы.