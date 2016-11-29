Новосибирск, 29 ноября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 29 ноября, подписаны два документа, отражающие социально-экономическое развития региона. Это «Региональное соглашение между областным объединением организаций профсоюзов, областными объединениями работодателей и правительством Новосибирской области на 2017−2019 годы» и «Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Новосибирской области». Подписи под трёхсторонними соглашениями поставили губернатор Владимир Городецкий, председатель «Федерации профсоюзов» Александр Козлов и председатель совета «Союза руководителей предприятий и работодателей» Михаил Кузьмин.

Правительство Новосибирской области В Новосибирской области подписано соглашение о минимальной заработной плате бюджетников на 2017 год

Согласно подписанным документам, с 1 января и по 31 декабря 2017 года на территории области будет установлена минимальная заработная для работников организаций внебюджетной сферы — десять тысяч рублей, для работников организаций бюджетной сферы заработная плата останется на прежнем уровне и составит 9 030 рублей. Для работников сельского хозяйства минимальная заработная плата будет обеспечиваться на уровне минимального размера оплаты труда, установленного ФЗ от 19 июня 2000 года №82 «О минимальном размере оплаты труда». В первой половине года он равен 7,5 тыс. рублей, с 1 июля 2017 года — 7,8 тыс. рублей. В то же время, прожиточный минимум на душу населения в Новосибирской области на третий квартал установлен в размере 10 295 рублей, для трудоспособного населения — 10 963 рубля.

«Подписывая эти соглашения, мы объединяем усилия для социально-экономического развития региона, социальной и правовой защиты населения, улучшения охраны труда работников на основе практического внедрения принципов социального партнёрства, — заявил Владимир Городецкий. — Вместе мы сможем решить поставленные задачи по созданию благоприятных условий для формирования конкурентоспособной экономики, развития трудовых ресурсов, подготовки кадров в соответствии с потребностями рынка».

Глава региона напомнил, что Трудовым кодексом РФ всем субъектам страны предоставлено право устанавливать минимальную заработную плату для обеспечения трудовых гарантий работникам, легализации и роста зарплаты. Он подчеркнул, что региональная минимальная зарплата в Новосибирской области всегда устанавливалась выше минимального размера оплаты труда для работников внебюджетной и бюджетной сферы, устанавливаемого на федеральном уровне.

«Нам, Федерации профсоюзов Новосибирской области, хотелось бы, чтобы размер минимальной заработной платы все-таки соответствовал тем параметрам, которые установлены Трудовым кодексом, а именно прожиточному минимуму, — сказал, в свою очередь, глава «Федерации профсоюзов», заместитель председателя комитета Заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Александр Козлов. — Но мы понимаем, что без роста экономики на сегодняшний день эти показатели достигнуть довольно сложно. Поэтому подписание и основного соглашения, и соглашения о минимальном размере заработной платы, я думаю, помогут нам всем вместе более эффективно работать над тем, чтобы точки роста экономики, которые у нас наметились, претворялись в жизнь. Я надеюсь, что в будущем минимальный размер зарплаты достигнет прожиточного минимума».

Стоит тут же отметить, что ранее минимальный размер оплаты труда устанавливался соглашением на три года. В последний раз такой документ действовал в период с 2013—2015 годах. Но в прошлом году стороны не договорились о повышении уровня зарплат — правительство региона не согласилось на предложение о повышении минимальных зарплат бюджетников до 11 299 рублей (такова была величина прожиточного минимума на тот момент). И представители профсоюзов не подписали документ, намекнув на акции протеста. Однако, в этот раз никто о своем несогласии с условиями соглашения не заявил.

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Согласно второму подписанному сегодня документу — по регулированию социально-трудовых отношений на 2017−2019 годы — работодатели будут обязаны принимать меры по обеспечению эффективной работы организаций, созданию новых рабочих мест, модернизации производства, внедрению новых технологий, освоению производства инновационной продукции. Профсоюзы в свою очередь — разрабатывать и представлять работодателям предложения по обеспечению эффективной работы организаций, улучшению их финансового состояния и защите социально-трудовых прав работников. За областным правительством закреплена обязанность по созданию условий повышения эффективности деятельности организаций, предупреждения их несостоятельности, восстановления платежеспособности. Также региональные власти должны будут оказывать помощь и содействие в продвижении товаров местных производителей на рынок области, в участии организаций в межрегиональных ярмарках посредством информационного обеспечения и предоставления государственной поддержки.

В соглашении прописаны и действия сторон по развитию рынка труда, повышению уровня жизни работников, охране труда и экологической безопасности, социальной поддержке населения и развитию социального партнёрства. Губернатор Владимир Городецкий полагает, что все эти решения с учётом инфляции и результатов выполнения майских указов президента будут в полной мере отвечать интересам экономики, работников и работодателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Новосибирскстата, среднемесячная номинальная заработная плата в январе-сентябре 2016 года в регионе составила 28,9 тыс. рублей. Минимальный набор продуктов в октябре стоил 3,84 тыс. рублей.

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