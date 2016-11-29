Москва, 29 ноября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Присутствие значительного числа мигрантов в своих населенных пунктах ощущает большинство жителей России (63%), при этом среди горожан эта доля почти вдвое выше, чем среди селян (70% против 46%, соответственно). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Граждане считают, что работодателям выгодней нанимать приезжих, чем местных жителей (81%), мигранты соглашаются на низкие зарплаты, тем самым сдерживая рост заработных плат (71%), трудятся нелегально (74%). Тем не менее большинство опрошенных осознают, что мигранты занимают те рабочие места, на которые не претендуют местные жители (67%).

Что же касается влияния мигрантов на социально-экономическую ситуацию в регионах, то каждый третий житель России (36%) рассматривает мигрантов в качестве источника дополнительных вливаний в экономику (не согласны с этим 50%). 57% опрошенных отмечают, что благодаря приезжим местное население может получить ряд услуг (например, ремонт и строительство) по более низкой цене, чем в случае привлечения к работе коренных жителей.

В целом, несмотря на то, что 61% опрошенных не возражают против близкого общения своих детей с детьми мигрантов, а 50% не считают, что приезжие должны жить на специально выделенных территориях, четко выражен запрос большинства граждан на ограничение притока мигрантов в Россию — об этом заявляют 78%.

Опрос проведен 17−24 ноября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.