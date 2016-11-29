Волгоград, 29 ноября, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Задачи, поставленные перед руководством футбольного клуба «Ротор — Волгоград» по его развитию, не выполняются. Об этом в ходе вчерашней рабочей встречи с региональными спортивными функционерами и послами Волгограда как города-организатора ЧМ-2018 Еленой Исинбаевой, Александром Никитиным и представителями общественной организации болельщиков, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 29 ноября.

Rotor-fc.com ФК «Ротор-Волгоград»

В частности, речь идет о входящих в нынешний состав клуба игроках, которые не являются воспитанниками волгоградской школы футбола. Таковых девять из 25 футболистов, входящих в основной состав «Ротора».

«Я не корректировал задачу, которую поставил четко и ясно: в клубе «Ротор-Волгоград», учредителем которого является Волгоградская область, должны играть воспитанники исключительно волгоградской школы футбола», — отметил Андрей Бочаров.

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При этом глава региона отметил, что он с большим уважением относится к футболистам из других регионов, но клуб должен дать возможность реализоваться, прежде всего, волгоградским детям и подросткам.

Перед клубом, по словам Андрея Бочарова, не стоит цель быстро выйти в первый дивизион — первоочередной задачей для игроков должна стать футбольная практика и сыгранность.

«Продвижение клуба «Ротор-Волгоград» нельзя рассматривать в отрыве от развития детского массового футбола, основанного на лучших традициях волгоградской школы. Пока не будет выработана система подготовки игроков, не будет никакого выдающегося клуба», — сказал Андрей Бочаров.

Между тем, болельщики уверены, что «в команде всё равно должны быть пара-тройка футболистов из других регионов».

«Команда на первом месте результат есть. В администрации же не все чиновники, которые родились в Волгограде…», — написал в комментариях к высказываниям главы региона Максим.

Другой любитель футбола считает, что «губернатор не желает чтобы «Ротор» вышел в ФНЛ. Сказал бы прямо, «Ротор» должен вечно болтаться в зоне Юг».Напомним, решение о возрождении единой профессиональной спортивной школы «Ротор-Волгоград» на базе стадиона имени Логинова в Волжском и детского лагеря «Сокол» губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял в июне текущего года.

Добавим, что по итогам выступления в осенней части первенства России по футболу ФК «Ротор-Волгоград» уверенно возглавляет турнирную таблицу зоны «Юг», опережая ближайшего преследователя ФК «Армавир» на девять очков, а ФК «Афипс» — на десять.

ФК «Ротор-Волгоград» до зимнего перерыва провел 17 матчей первенства и одержал в них больше всех побед — 13, из них пять с крупным счетом (две дома, три в гостях), что также является лучшим показателем среди всех команд южной зоны. У команды лучшая разница забитых и пропущенных мячей +25. Также ФК «Ротор-Волгоград» лучше всех выступил в гостевых матчах, набрав 19 очков в восьми встречах.

Кроме того, в составе волгоградцев выступает самый результативный футболист зоны «Юг» Алексей Жданов, на счету которого 12 голов. Лучшим по скорострельности является еще один футболист ФК «Ротор-Волгоград» Олег Николаев, а голкипер волгоградцев Валерий Поляков в девяти матчах оставлял свои ворота «на замке».