Вашингтон, 29 ноября, 2016, 08:17 — ИА Регнум. В Вашингтоне министры обороны США и Франции Эштон Картер и Жан-Ив Ле Дриан подписали соглашение о взаимодействии в ядерной сфере и в космосе, говорится в заявлении Пентагона.

Югасов Владимир ИА REGNUM Пентагон

Согласно «заявлению о намерениях», которое подписали военные министры, стороны выражают готовность «делиться друг с другом данными анализа и оценками по регионам, в которых взаимодействуют наши вооруженные силы, и где мы разделяем общие интересы».

Речь идет о Европе, Африке, Ближнем Востоке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индийском океане. Также стороны договорились расширять «уже проводящиеся регулярно двусторонние консультации». «На основании результатов саммита НАТО в Варшаве, мы намерены продолжать помогать в возрождении ядерной культуры альянса», — говорится в соглашении.

Уточняется, что расширение двусторонних консультаций по военному взаимодействию в ядерной сфере обусловлено «все более серьезными стратегическими вызовами». Отдельное соглашение касается схемы, по которой оба государства смогут выстраивать свое сотрудничество в космосе.