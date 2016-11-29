Атланта, США, 29 ноября, 2016, 06:19 — ИА Регнум. Сильные ливни на юге США помогли пожарным локализовать лесные пожары в трех штатах, борцы с огнем надеются на «помощь стихии» еще в двух, передает Associated Press 29 ноября.

Лесной пожар

По словам пожарных, шторм «попал в цель» — стихия прошла по самым крупным очагам огня в штатах Миссисипи, Алабама и Теннеси, и направляется точно к пожарам в Джорджии и Северной Каролине.

«Это то, что нужно. Мы все ''стучим по дереву''», — заявил журналистам представитель Лесной службы США Дэйв Мартин.

Тем не менее, говорить об окончательной победе над огнем пока рано, даже если шторм не «свернет с пути» и обрушит дождь на леса в Северной Каролине, где ситуация продолжает оставаться самой тяжелой.

«Я думаю, что дефицит воды (в южных штатах — прим. ИА REGNUM ) слишком большой, чтобы его можно было преодолеть с помощью только одного ливня. Я бы сказал, что слишком рано говорить, что засуха закончилась», — считает Марк Свобода, директор Национального центра по смягчению последствий засухи в городе Линкольн.

«Сезон пожаров» на юге США обычно заканчивается к началу ноября, однако в этом году из-за сильной засухи и теплой погоды противостояние пожарных с огнем «затянулось». Возможно, долгожданный ливень действительно поможет закончить многомесячную борьбу пожарных и спасателей с огнем в южных штатах — до следующего сезона.