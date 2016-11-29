Хабаровск, 29 ноября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Энергетики отключают за долги объекты Минобороны, а также должников-физлиц в Хабаровском крае. Без электроснабжения осталось здание Управления ЖКХ Минобороны, на очереди еще 17 военных объектов. Только за прошедшую неделю 5,5 тысячи жителей региона остались без света из-за задолженности по оплате электроэнергии, передает корреспондент ИА REGNUM.

ЛЭП

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По данным ПАО «ДЭК», военные задолжали за потребленную электроэнергию 75 миллионов рублей.

Между тем в военном ведомстве уверяют, что все котельные работают в штатном режиме.

«Вместо того чтобы поддерживать партнерские отношения и дальше на высоком уровне, «ДЭК» выставляет себя не в лучшем свете, угрожая отключением стратегических объектов Минобороны России. В народе говорят: собака лает, а караван идет», — привела слова генерального директора ГУ ЖКХ Дмитрия Волокитина газета «Коммерсантъ».

Ранее ПАО «ДЭК» сообщало, что с 28 ноября намерено приступить к отключению 82 объектов Минобороны на Дальнем Востоке из-за долгов в 132 миллиона рублей.

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Между тем в условиях экстремальных морозов, отмечающихся в нынешнем году в Хабаровском крае, мобильные бригады энергетиков продолжают отключать должников от электроснабжения. Только за минувшую неделю без электричества в Хабаровском крае остались 5,5 тысячи человек.

Отключены абоненты в Амурске, Советской Гавани, поселке Заветы Ильича, в Новом Ургале, Чегдомыне. Наибольшее количество — в краевой столице. Здесь «чемпионами» по отключениям стали Краснофлотский и Индустриальный районы — по данным ДЭК, они должны в общей сложности 47 миллионов рублей.

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«Пусть последний уезжающий погасит свет»

«Долги, равно как и общее снижение уровня жизни, будут расти. Бегство из региона продолжится и будет нарастать», — уверен хабаровский политолог, профессор, заведующий кафедрой философии и культурологи Тихоокеанского государственного университета, главный редактор журнала «Полития» Леонид Бляхер.

«Реальный и, что важно, легальный малый бизнес в регионе, который уже много лет жил на обслуживании сверхпотребления «людей с большими зарплатами» (рестораны, бутики, автосалоны), либо сворачивается, либо под давлением фискальных служб уходит в тень. Но сокращается отнюдь не только малый бизнес. Сокращается число чиновников. Идут сокращения в силовых структурах, в торговых и промышленных предприятиях. Как говорил один из респондентов в интервью с предпринимателями, собранными в 2015—2016 годах при поддержке фонда «Хамовники»: «Если так пойдет, то лет через десять на Дальнем Востоке можно вывешивать табличку: «Пусть последний уезжающий погасит свет», — считает политолог.

«Неприятность не только в том, что люди уезжают, но и в том, что остаются в регионе, где для них не оказывается рабочих мест. Зато пока, по крайней мере, в изобилии встречаются контролеры, контролеры над контролерами и другие, необходимые в хозяйстве специалисты. Их наличие не позволяет включиться механизмам адаптации избыточного населения, которое не может или не хочет уезжать», — написал Леонид Бляхер в финальной, четвертой публикации, завершающей серию очерков, посвященных проблеме оттока населения с Дальнего Востока. Очерки опубликованы на портале «Восток России».

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Как сообщало ИА REGNUM, Дальнему Востоку вновь предложен новый сценарий развития. При этом финансирование «самого развиваемого» региона РФ урезали более чем в два раза. Это единственная госпрограмма, которая подверглась столь жесткому секвестру.

В июле текущего года правительство РФ признало госпрограмму «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья» самой неэффективной в стране. Против урезания финансирования региона выступают многие парламентарии. В частности, депутат Госдумы от Хабаровского края Сергей Фургал считает, что урезание бьет в первую очередь по инфраструктурным проектам. А инфраструктура для ДФО — понятие ключевое.

«Но никакие ЛЭП, школы, больницы не понадобятся, если отсюда уедут люди», — считает Фургал. Между тем в регионе растет число бедных. По официальным данным регионального правительства на август 2016 года, реальные располагаемые доходы населения упали на 6,3%. Однако сами жители не согласны с усредненной статистикой и убеждены, что ситуация намного хуже.