Москва, 29 ноября, 2016, 08:00 — ИА Регнум. В связи со срывом Украиной сроков подготовки проведения «Евровидения» оргкомитету конкурса предложили провести его в российском Крыму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Eurovision.tv Евровидение

«Уважаемые господа, от имени Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предлагаю вам рассмотреть возможность проведения конкурса «Евровидение-2017» в нашей стране, в России, в Крыму», — говорится в имеющемся в распоряжении агентства письме оргкомитету «Евровидения» главы ассоциации Рахмана Янсукова.

ИА REGNUM Обращение к оргкомитету «Евровидения»

Киев хочет интегрироваться в Европу, но вести дела рачительно, хозяйственно, по-европейски явно не готов, и Европа это прекрасно понимает, как понимает и то, что в условиях глубочайшего кризиса, обнищания народа Украины, внешней и внутренней политики, ведущей «в никуда», Киев ничего не сможет сделать даже в том случае, если захочет, отмечает он, «попытка залатать дыры в бюджете Евровидения приведет к зиянию более страшных дыр в экономике и социальной сфере».

Юридические основания для проведения конкурса в Крыму есть, напомнил он, в Стокгольме Россия заняла третье место, Австралия, чей представитель занял вторую ступень пьедестала, не может стать хозяйкой конкурса согласно регламенту «Евровидения» — это не европейская страна, а Россия проводила конкурсы, чемпионаты, олимпиады сотнями, тысячами, и срывов не было. «Если решение провести конкурс в России, в Крыму будет принято, он будет проведен на высоте. Наша организация готова выступить гарантом успешного проведения конкурса и взять на себя решение ряда финансовых и организационно-технических вопросов», — заверяет Янсуков.

ИА REGNUM Обращение к оргкомитету «Евровидения»

Отметим, что Янсуков при поддержке партии «РОСТА» выдвигался в качестве кандидата в Госдуму VII созыва по Орехово-Борисовскому одномандатному округу №203 города Москвы. Он обращался к спикеру Госдумы VI созыва Сергею Нарышкину и лидерам фракций с предложением ввести запрет для чиновников отправлять детей учиться за границу. Кроме того, он обратился к спикеру Госдумы VII созыва Вячеславу Володину с инициативой установить День патриотизма и таким образом отмечать введение антироссийских санкций.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, и.о. главы Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Александр Харебин рассказал о том, что ЕВС пригрозил Киеву лишить его возможности провести песенный конкурс «Евровидение-2017». «В начале октября Европейский вещательный союз как владелец бренда «Евровидение» дал НТКУ красную карточку по срокам и фактически срыва подготовки к Евровидению», — цитирует его телеканал ТСН.

Среди причин Харебин назвал бюрократию, несовершенство законодательных актов и пренебрежительное отношение некоторых чиновников к конкурсу. В сообщении телеканала также говорилось, что окончательное решение, получит ли Украина «Евровидение», ЕВС должен принять на генеральной ассамблее, которая состоится 8 декабря.

15 мая 2016 года певица Джамала, выступив с песней «1944» о депортации крымских татар, стала победительницей главного европейского песенного конкурса «Евровидение».