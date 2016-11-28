Хельсинки, 28 ноября, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Финляндия обратилась Европейский фонд адаптации к глобализации (EGF) за финансовой поддержкой для уволенных сотрудников Nokia. Финские власти ожидают получить от ЕС денежную компенсацию в размере 4,4 млн евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 ноября, в пресс-службе правительства Финляндии.

Solomon203 Фирма Nokia

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Nokia объявила о сокращении 1300 человек в финских городах Эспоо, Оулу и Тампере. В компании это объяснили необходимостью адаптироваться к сложной рыночной конъюнктуре.

Напомним, в 2014 году американская компания Microsoft купила мобильный бизнес Nokia. Последний завод Nokia в Финляндии закрылся в 2012 году.

Отметим, что Фонд EGF, созданный в 2007 году, выделяет средства на решение конкретных проблем на местах, когда сокращения становятся прямым следствием изменений в глобальной экономике.

Читайте также: Nokia возвращается на рынок мобильных устройств