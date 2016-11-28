Москва, 28 ноября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В Москве открыли мемориальную доску видному государственному деятелю СССР и России, академику РАН Евгению Примакову, сообщает 28 ноября корреспондент ИА REGNUM. Памятный знак установлен на стене дома в Скатертном переулке, где государственный деятель жил в 1996—2015 годах. В церемонии открытия приняли участие представители федеральных и столичных органов власти, друзья и родственники Евгения Примакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие мемориальной доски Евгению Примакову

Дарья Антонова ИА REGNUM Мемориальная доска Евгению Примакову

Мемориальная доска размером 1,8×1,5 м с текстом: «Видный государственный деятель СССР и России, академик РАН Евгений Максимович Примаков жил в этом доме с 1996 по 2015 год» изготовлена в бронзе. Над проектом работали скульптор, народный художник России, профессор А.И.Рукавишников и архитектор А.В.Кочаковский.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Вдова и внук Евгения Примакова на открытии мемориальной доски

Кроме того, как заявили на открытии памятного знака, еще одна скульптурная композиция, посвященная советскому и российскому государственному деятелю, может появиться у здания МИД на Смоленской площади. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие мемориальной доски Евгению Примакову

Напомним, что Евгений Примаков в разные годы был председателем правительства РФ, министром иностранных дел России, руководителем Центральной службы разведки СССР, директором Службы внешней разведки России, председателем Совета Союза Верховного Совета СССР, президентом Торгово-промышленной палаты России, депутатом Госдумы. С его именем также связывают перелом во внешней политике России — «отказ от атлантизма в пользу концепции «многополярного мира». Также всем памятен демарш политика, отказавшегося лететь в Вашингтон после известия о начале бомбардировок Югославии, более известный как «разворот над Атлантикой». Примаков был одним из самых популярных политиков страны, СМИ прочили ему президентское кресло. Однако из-за неожиданной отставки в мае 1999 года этим ожиданиям сбыться было не суждено.