В Москве увековечили память Евгения Примакова
Москва, 28 ноября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В Москве открыли мемориальную доску видному государственному деятелю СССР и России, академику РАН Евгению Примакову, сообщает 28 ноября корреспондент ИА REGNUM. Памятный знак установлен на стене дома в Скатертном переулке, где государственный деятель жил в 1996—2015 годах. В церемонии открытия приняли участие представители федеральных и столичных органов власти, друзья и родственники Евгения Примакова.
Мемориальная доска размером 1,8×1,5 м с текстом: «Видный государственный деятель СССР и России, академик РАН Евгений Максимович Примаков жил в этом доме с 1996 по 2015 год» изготовлена в бронзе. Над проектом работали скульптор, народный художник России, профессор А.И.Рукавишников и архитектор А.В.Кочаковский.
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Кроме того, как заявили на открытии памятного знака, еще одна скульптурная композиция, посвященная советскому и российскому государственному деятелю, может появиться у здания МИД на Смоленской площади. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Напомним, что Евгений Примаков в разные годы был председателем правительства РФ, министром иностранных дел России, руководителем Центральной службы разведки СССР, директором Службы внешней разведки России, председателем Совета Союза Верховного Совета СССР, президентом Торгово-промышленной палаты России, депутатом Госдумы. С его именем также связывают перелом во внешней политике России — «отказ от атлантизма в пользу концепции «многополярного мира». Также всем памятен демарш политика, отказавшегося лететь в Вашингтон после известия о начале бомбардировок Югославии, более известный как «разворот над Атлантикой». Примаков был одним из самых популярных политиков страны, СМИ прочили ему президентское кресло. Однако из-за неожиданной отставки в мае 1999 года этим ожиданиям сбыться было не суждено.