Краснодар, 28 ноября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. В Краснодарском крае начата подготовка к новогодним праздникам. Каждый город хочет выглядеть по-особенному. Неотъемлемым атрибутом, конечно же, станет елка. Так, в краевой столицы 22-метровую искусственную красавицу начнут устанавливать уже в ближайшее время, а в полной красе символ Нового года на Театральной площади предстанет горожанам уже к середине декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара 28 ноября.

Sochiadm.ru Новогодние украшения

Как рассказали организаторы, основу новогоднего декора главной городской елки, как и в прошлые годы, составит серебристо-золотая гамма. Ее фон в вечернее время создадут около 100 программируемых светодиодных огней. 11 световых ожерелий, снежинки диметром от метра, десятки серебристых шаров украсят ель, на верхушке которой водрузят «Розу ветров» из стекла и нержавеющей стали.

Конкурс на поставку светового оборудования и украшений для праздничного оформления центральной городской елки и Театральной площади был объявлен еще в конце октября. На эти цели планируется выделить 498 тыс. рублей. Еще почти 379 тыс. рублей будет затрачено на саму установку и украшение зеленой красавицы.

Муниципальные елки появятся и во всех во всех внутригородских округах Краснодара. Всего до 10 декабря будет установлено семь муниципальных елок.

Также о наступлении нового года напомнят и городские витрины и фасады предприятий торговли, общественного питания и различных учреждений, которые украсят новогодней атрибутикой, а деревья и кустарники подсветят гирляндами.

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Добавим, что в Краснодар уже прибыла первая партия елок. Ее доставили из Дании. Россельхознадзор деревья проверил на наличие жука-вредителя и дал добро на их продажу на территории Кубани. Всего в край привезли почти 1,1 тыс. елок. Также ожидаются еще поставки хвойных деревьев из Канады и Хорватии.