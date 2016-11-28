Ростов-на-Дону, 28 ноября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области попросил правительство РФ помочь в выплате задолженности по зарплате перед шахтёрами обанкротившейся группы компаний «Кингкоул». Предполагается, что 300 млн рублей будет выделено из Резервного фонда госказны. Об этом шла речь на совещании по вопросу погашения задолженности по зарплате под председательством Дмитрия Медведева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора 28 ноября.

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Как отметил Василий Голубев, 20 млн рублей уже были направлены на погашение части долга. Эти деньги выделило ОАО «Региональная корпорация развития» из собственных средств. Горнякам было направлено около 3 тыс. выплат за апрель — май 2015 года. Решен вопрос о поставке 700 тонн угля семьям шахтёров. Оценка имущества предприятий «Кингкоул» уже в стадии завершения, затем его пустят с молотка.

Голубев инициировал закрепить законом право пенсионеров ликвидированных шахт на бесплатный пайковый уголь за счёт госказны, а также закрепить норму, в соответствии с которой 80% средств от реализации имущества предприятия-банкрота пойдут на погашение долгов по зарплате. Кроме того, донской глава предложил учредить ликвидационные фонды для финансирования ликвидации шахт-банкротов.

Помимо этого, семьи работников предприятия получили соцпомощь на общую сумму 14,1 млн рублей. Были также организованы общественные работы для горняков.

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Напомним, что на прошлой неделе в Гуково прошла очередная встреча угледобытчиков «Кингкоула» с чиновниками, на которой и была озвучена идея о возможности использования средств Резервного фонда федерального бюджета для погашения задолженности. При этом отмечалось, что регион возьмет эти деньги взаймы. Выплаты шахтёрам решено продолжать посредством реализации имущества обанкротившейся компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально собственник «Кингкоула» Владимир Пожидаев накопил долг перед горняками в размере 320 млн рублей. В числе пострадавших — более 2,5 тыс. человек.

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