Хельсинки, 28 ноября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Проект прокладки арктической телекоммуникационной линии между Европой и Азией по Севморпути является осуществимым как с политической, так и с технологической точки зрения. Об этом говорится в экспертном докладе, представленном министру транспорта и связи Финляндии Анне Бернер, сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 ноября, в пресс-службе финского правительства.

Republica Кабели

Согласно отчёту, ключевые страны для реализации проекта — это Россия, Китай, Япония и Норвегия. Создание телекоммуникационной линии является экономически выгодным для всех стран-участниц, отмечают финские эксперты.

В документе говорится, что для управления проектом будет создана специальная международная компания. На реализацию данного этапа потребуется порядка 4−6 млн евро.

Напомним, 4 ноября 2016 года заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Рашид Исмаилов провел рабочую встречу с председателем совета директоров компании Cosmopolitan Oy Пааво Липпоненом и исполнительным директором компании RPS Consulting Рейо Свенто. Темой встречи стала прокладка волоконно-оптических линий связи в Арктическом регионе. Представители российского ведомства обсудили с финской стороной проекты, связанные с прокладкой кабеля по Северному морскому пути. Россия поддерживает инициативу Финляндии по продвижению данного проекта в рамках программы председательства страны в Арктическом совете в 2017—2019 годах, отмечается в пресс-релизе Минкомсвязи.

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