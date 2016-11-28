Таллин, 28 ноября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. В Эстонии через интернет были похищены пароли и личные данные у 22 409 человек, в том числе известных политиков и сотрудников органов безопасности. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщило Raadio 4 со ссылкой на газету Eesti Pаevaleht.

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Отмечается, что массовая кража личных данных состоялась еще четыре года назад, но известно о ней стало только сейчас. Взлом баз с личной информацией произошел через систему облачных данных Dropbox.

Выясняется, что взлом данных коснулся в Dropbox более 68 млн пользователей по всему миру. В Эстонии в числе жертв взлома оказались как частные лица, так госслужащие и различные официальные учреждения, которые в файлообменной системе Dropbox использовали электронные адреса. Среди пострадавших учреждений и детские сады, и крупнейшие банки Эстонии, и горуправы Таллина и Тарту, министерства, Больничная касса и целый ряд департаментов. В орбиту деятельности злоумышленников попали также и политики. Например, в списке жертв хищения данных пользователя оказался Аарто Аас в бытность его председателем парламентской комиссии по делам Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, развитие интернет-технологий — одна из сфер, где страны Прибалтики совершенно без всякой иронии могут считаться самыми продвинутыми не только в Европе, но и по некоторым показателям во всем мире. Жизнь в Эстонии и вовсе немыслима без интернета.