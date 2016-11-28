Минск, 28 ноября, 2016, 11:43 — ИА Регнум.



Георгиевская лента

«Власти Бреста выступили против колорадской ленты в общественном транспорте», — проинформировал в субботу 26 ноября телеканал «Белсат».

Под «колорадской лентой» сотрудники телеканала подразумевают Георгиевскую ленту, ставшую символом Дня Победы, отмечаемого в Белоруссии 9 мая.

Очередной скандал учинила брестчанка Ирина Лавровская, написавшая жалобу директору коммунального транспортного предприятия «Брестгортранс» с изложением своего неприятия Георгиевской ленты на лобовом стекле водителя маршрутного такси данного предприятия. Как отметил польский телеканал, «чиновники поддержали жительницу» и даже извинились перед ней: «Представители власти отнеслись к обращению женщины серьезно. «Брестгортранс» и брестский горисполком попросили у нее прощения, а также сообщили, что провели собрание о недопустимости размещения в общественном транспорте различных флагов и религиозной атрибутики».

«Непосредственно запрещать ее не стали, но предложили альтернативу в «добровольно-принудительном» порядке: красно-зеленую ленту цветов государственного флага с цветком яблони, которая должна символизировать май, когда одержали победу над фашистской Германией», — проинформировал телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белоруссия признавала Георгиевскую ленту в качестве символа Дня Победы, но затем попыталась заменить его на суррогат в виде красно-зелёной ленты, никакого отношения к символике победы советского народа в Великой Отечественной войне не имеющего. При этом одна часть обслуживающих власти «политологов» пыталась убедить общественность в том, что Георгиевская лента в Белоруссии якобы не использовалась и не получила распространения, а другая — в том, что никаких запретов не было.