Москва, 28 ноября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Отставка Алексея Улюкаева не скажется на работе Минэкономразвития и правительства, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

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«Любого из нас можно заменить, и понятно, что машина будет продолжать работать. Исполнительная власть работает профессионально, поэтому люди, конечно, приходят и уходят, это будет и дальше, конечно, продолжаться. Лучше, конечно, чтобы не было таких печальных историй», — заявил Шувалов в интервью телеканалу НТВ.

«Министерство работает, есть исполняющий обязанности министра — Елин Евгений Иванович. Он профессионал, работу свою выполняет достойно, и никаких провалов в работе сейчас нет и не может быть», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 ноября в Москве по подозрению в получении взятки в размере $2 млн был задержан глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. В Следственном комитете РФ (СКР) сообщили, что у следователей имеются аудио‑ и видеозаписи, показания свидетелей, доказывающие вину чиновника, а также зафиксированные по всем правилам «специфические следы на пальцах рук» обвиняемого. Позже президент РФ отстранил Улюкаева от должности «в связи с утратой доверия».