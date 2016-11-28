Москва, 28 ноября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Правительство РФ и Госдума не обсуждают ограничения расчетов наличными, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные деньги

«Ограничительные меры сейчас не обсуждаются ни в парламенте, ни в правительстве, ни в Банке России», — сказал Шувалов в интервью телеканалу НТВ.

При этом, по его мнению, предварительно следует изучать опыт Европы, следует доказать, что способ безналичных взаиморасчетов является более приемлемым для граждан России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обсуждение законопроекта, который вводит запрет на оплату крупных покупок наличными, перенесено на 2018 год, написали «Известия».